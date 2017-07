Sâmbătă după-amiază, pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău au intervenit în localitatea Odobești pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoturism. Când au ajuns acolo, maşina era cuprinsă de flăcări şi s-a trecut imediat la localizarea focului, existând pericolul de extindere la vecinătăți. „În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații închise, a ars autoturismul în totalitate”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Pompierii din Oneşti au avut şi ei de stins un incendiu de vegetaţie uscată, iscat pe un teren din comuna Ştefan cel Mare. 6 SHARES Share Tweet

