Contrasens Noi și UE de Razvan Bibire - Preocupați să ne ciomăgim pe teme absurd-imbecile și fără valoare, nu observăm schimbările care se petrec în jurul nostru. De exemplu, reforma propusă de domnul Juncker ca urmare a Brexitului nu a fost aproape deloc băgată în seamă în România deși ne afectează foarte mult. Faptul că președintele Comisiei Europene marșează pe ideea unei Europe cu doua viteze, în care câteva țări să decidă ce se întâmplă cu restul Uniunii ar trebui să ne preocupe pentru că este vorba despre viitorul nostru. Dar noi suntem mai preocupați să facem figurații de tip nord-coreean cu drapelul UE decât sa analizăm ce doresc liderii de la Bruxelles. Europa cu două viteze nu este o idee nouă; s-a tot discutat despre așa ceva dar nici un lider politic nu a îndrăznit sa o propună explicit. Situația s-a schimbat odată cu decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană. Dar Brexit-ul este doar pretextul, dată fiind evoluția economică a unor țări din așa-numitul grup PIGS (Portugalia, Irlanda, Grecia, Spania) la care se adaugă Italia. Estul Europei nici nu mai e pus la socoteală. Ar fi simplist, însă, să analizăm doar din acesta perspectivă evoluția economică a Uniunii Europene. Care Uniune se confundă, în principal, doar cu Germania. Care și-a clădit economia pe baza distrugerii economiilor altor state europene. Viitorul Europei este o problemă importantă dar care trebuie discutat de toate țările componente ale Uniunii. Pentru că, până la economie, au fost probleme politice, de suveranitate, de birocrație, de lipsă de transparență. Țările din Est au reprezentat pentru UE doar un debușeu economic, o piață de desfacere și o resursă ieftină de mână de lucru. Până când Estul a început să se revolte. Polonia, Ungaria, Cehia sunt vârful de lance în acestă problemă. Noi nu, noi nu avem decât cuvinte de laudă și imnuri la adresa UE. Relația noastră cu UE este una aproape religioasă, nu vrem să-o deranjăm în vreun fel dar îi închinăm ode ca să știe că o divinizăm. Sunt curios ce va face România acum, după ce Cehia ne-a cerut să ne alăturăm ei în campania pentru a forța producătorii europeni de alimente să vândă în Europa de Est produse de aceeași calitate ca în Vest.

