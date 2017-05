Cultura Nicu Enea, sărbătorit în Măgirești de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe 28 mai se împlinesc 120 de ani de la naşterea pictorului Nicu Enea, unul dintre cei mai cunoscuţi pictori ai perioadei interbelice. Pentru a marca acest eveniment, viaţa şi activitatea artistică a marelui artist, Primăria Măgireşti (pictorul s-a născut la Valea Arinilor), în parteneriat cu Fundaţia Culturală “Urmaşii Răzeşilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat”, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău, organizează “Ziua Nicu Enea”, cu următorul program: vineri, 26 mai, ora 11, sesiune de comunicări, susţinute de prof. univ. dr. Constantin Parascan – “Nicu Enea-artist ivit din Coasta Malachiei”, scriitorul Viorel Savin – “Modelul cultural Nicu Enea”, prof. univ. dr. ing. Irina Bliuc şi şef lucrări dr.arh. Corduban Calin Gabriel – “Nicu Enea – în contextul reprezentării arhitecturii populare în pictura postimpresionistă interbelică”, prof. dr. Liliana Adochiţei – “Nicu Enea – un simbol pentru băcăuani”, Octav Olaru, colecţionar de artă – “De ce Nicu Enea?”. Cu acceaşi ocazie va fi lansat albumul “Nicu Enea- grafică”, de Viorel Savin, va fi vernisată expoziţia de pictură, cu opere de artă ale pictorului Nicu Enea, din colecţia privată a colecţionarului Octav Olaru, cât şi expoziţia de pictură “Urmaşii lui Nicu Enea”, a elevilor Şcolii primare “Nicu Enea” din Valea Arinilor. Tot cu acest prilej, Parohia “Sfintii Voievozi”, din Cartierul CFR – Bacău, biserică pictată, acum 80 de ani, de Nicu Enea, organizează, în perioada 26-28 mai, o serie de manifestări, după următorul program: vineri, 26 mai, ora 17.00, va fi adusă Icoana Maicii Domnului “Pantanassa”, cunoscută ca izbăvitoare de cancer, urmată de Taina Sfântului Maslu; sâmbătă, 27 mai, după Sfânta Liturghie, va fi oficiată Slujba de parastas pentru pictorul Nicu Enea, vernisarea expoziției, cu lucrări ale artistului, iar de la ora 13.30, enoriaşii pot participa la conferinţa “Puţine cuvinte, multă dragoste”, susţinută de PC Ierom. Hrisostom Filipescu; duminică, 28 mai, după Sfânta Liturghie, sunt organizate activităţi de divertisment, dedicate Zilei Copilului. 141 SHARES Share Tweet

