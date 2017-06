Actualitate (Ne)Siguranța elevilor, dezbătută în Colegiul Prefectural Școli fără pază, școli fără gard! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Unități de învățământ fără pază, fără gard, fără autorizație de securitate, licee care sunt în topul infracționalității, acestea au fost problemele despre care s-a discutat, joi, în Colegiul Prefectural coordonat de Valentin Ivancea, subprefectul județului Bacău. Datele au fost prezentate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) în fața șefilor instituțiilor deconcentrate. Pe scurt, din 794 de unități de învățământ, 392 – șase din mediul urban și 386 din mediul rural – nu au niciun fel de pază, iar două, nici măcar gard împrejmuitor. La fel de grav e faptul că doar 23 sunt echipate cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu și doar 21 au autorizație de securitate. Nici 3 la sută din școlile județului! În perioada ianuarie-mai 2017, în unitățile de învățământ au fost comise 20 de fapte penale, cu cinci mai puține decât anul trecut în aceeași perioadă, arată IPJ. Toate infracțiunile au avut loc în incinta școlilor, fiind mai numeroase cele din mediul urban (18), decât cele produse în școlile rurale (2). Dintre acestea, 12 au fost furturi de telefoane sau bani, iar opt, loviri. Primele în topul unităților în care s-au produs infracțiuni sunt Colegiul „D. Mangeron”, cu două furturi și două loviri, Colegiile „Grigore Antipa” și „Ștefan cel Mare” – cu două furturi, apoi Școlile Gimnaziale nr. 10 și „G. Bacovia”, cu un furt și o lovire. Comisarul Ionel Mirica a prezentat, în final, proiectele și campaniile derulate de IPJ Bacău în scopul prevenirii violenței și a altor infracțiuni. În cadrul acțiunilor de patrulare au fost depistați 229 chiulangii și au fost aplicate 78 de sancțiuni. Și jandarmii au dat 18 avertismente și nouă amenzi pentru infracțiuni produse în incinta școlilor, 29 de avertismente și 57 de amenzi pentru fapte produse în vecinătatea școlilor. 1 SHARES Share Tweet

