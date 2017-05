Sport Miroslava, promovare-thriller Fotbal/ Liga a III-a de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Gruparea ieșeană a câștigat la Miercurea- Ciuc, iar Hărmanul s-a impiedicat acasă, fiind egalată în prelungiri, de portarul pășcănean Jan Turiță. SC Bacău intenționa să nu se prezinte la Galați pentru a o încurca pe Csikszereda, însă calculele lui Păuceanu au fost date peste cap. Să vezi și să nu crezi: Știința Miroslava a promovat, în premieră, în liga secundă, după un final de campionat nebun. Vineri, în ultima etapă a Seriei I, lidera, Csikszereda Miercurea Ciuc (63 puncte) întâlnea, pe teren propriu, echipa de pe locul 3, Știința Miroslava, aflată la o distanță de două puncte. În caz de victorie, ciucanii promovau în eșalonul secund. În cazul unui egal, depindeau de rezultatul de la Hărman, unde gazdele, aflate pe locul secund, cu 62 de puncte, primeau vizita uneia dintre codașele Seriei I, CSM Pașcani. În această luptă in trei, Miroslava pornea, clar, cu șansa a treia. Și asta pentru că formației antrenate de fostul atacant al Sport Clubului, Bogdan Ungureanu nu îi era de ajuns să câștige derby-ul de la Miercurea -Ciuc, cu Csikszereda. Ieșenii ar fi avut nevoie de încă un miracol: un pas fals al Hărmanului pe teren propriu, cu Pașcaniul. Numai că miracolele s-au ținut lanț vineri seara. Știința Miroslava s-a impus cu 1-0 la Miercurea-Ciuc grație golului marcat de Alexandru Taciuc, în minutul 65. Ciucanii lui Robert Ilyes s-au aruncat cu toate forțele în atac, însă tabela nu a mai putut fi schimbată. Miroslava s-a impus cu 1-0, dar victoria nu părea să-i folosească la nimic. În acest context, se potrivea zicala „când doi se bat, câștigă al treilea”: aflată în avantaj cu 1-0 contra Pașcaniului prin reușita semnată de Marius Ioniță în min. 60, Hărmanul aduna 65 de puncte, cu unul peste Miroslava și cu două peste Csikszereda. Numai că nu aduce anul ce aduce…minutul. Concret, în primul minut de prelungiri al meciului de la Hărman, „cenușăreasa” CSM Pașcani a egalat prin golul portarului Jan Turiță, urcat în atac la o fază fixă, iar clasamentul Seriei I a sărit în aer: Miroslava a trecut pe primul loc, cu 64 de puncte, cu unul mai mult ca Csikszereda și AFC Hărman. Nimeni și nimic nu a mai putut modifica această ordine. Încheiată vineri, în jurul orei 19.50, cu promovarea istorică a Științei Miroslava, lupta pentru accederea în eșalonul secund s-a dus însă pe toată durata săptămânii trecute. Și nu le-a implicat doar pe cele trei grupări de pe podium. În horă s-a prins și ultima clasată, Sport Club Bacău. Cum putea influența echipa băcăuană bătălia pentru promovare? Simplu: neprezentându-se în ultima etapă, la meciul din deplasare cu Metalosport Galați. Pentru gruparea condusă de Sebi Păuceanu, aceasta ar fi fost cea de-a doua neprezentare a sezonului (după cea de la mijlocul returului, de la Hărman), ceea ce ar fi atras automat excluderea Sport Clubului din campionat. Or, conform noului regulament al FRF, în cazul în care o echipă este exclusă din campionat (fie în tur, fie în retur) i se șterg toate rezultatele înregistrate până atunci, acestea fiind transformate în înfrângeri cu 0-3. Acest scenariu ar fi avantajat-o pe Miroslava, în condițiile în care, spre deosebire de rivalele sale Csikszereda și Harman (ambele victorioase contra Sport Clubului), gruparea ieșeană nu reușise decât un egal, 3-3, în retur, în compania băcăuanilor. Așadar, excluderea Sport Clubului ar fi făcut ca înaintea confruntării directe din ultima rundă, Csikszereda Miercurea Ciuc și Știința Miroslava să se afle la egalitate de puncte, iar Hărmanul să fie exclusă din lupta pentru promovare. Potrivit Monitorului Expres, cei de la AFC Hărman au acuzat Sport Clubul de jocuri necurate: „Un domn din conducerea echipei din Bacău a licitat de o săptămână retragerea propriei echipe din campionat, sperând ca cine dă mai mult câștigă”. Conducătorul SC-ului, Sebi Păuceanu a admis pentru liga2.ro că „aș fi vrut să-i ajut pe cei de la Miroslava pentru ca sunt moldoveni de-ai mei”. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Sport Club nu a făcut deplasarea de la Galați, însă nu a fost exclusă deoarece conducerea Metalosportului (sensibilizată de Csikszereda?!) a anunțat Federația că nu are bani pentru a organiza meciul cu băcăuanii. În această situație, FRF a decis ca meciul Metalosport Galați- SC Bacău să fie câștigat de oaspeți cu 3-0 la masa verde, băcăuanii nemaiavând cum să o mai ajute pe Miroslava în lupta pentru promovare. Până la urmă, după cum s-a văzut, Știința Miroslava nici nu a mai avut nevoie de ajutorul Sport Clubului. Dacă ar trebui, totuși, să mulțumească cuiva din exterior, ieșenii ar trebui să o facă portarului pășcănean Turiță. Fără golul său, Mirosava rămânea o echipă de C. Rezultatele complete ale ultimei etape: Sporting Liești- Olimpia Râmnicu-Sărat 0-0, Olimpic Cetate Râșnov- Aerostar 2-1, Metalosport Galați- SC Bacău 0-3, la masa verde, gazdele anunțând FRF că nu pot organiza meciul, Avântul Valea- Mărului- CSM Roman 3-1, AFC Odorhei- Atletico Vaslui 3-0, la masa verde, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- Știința Miroslava 0-1, AFC Hărman- CSM Pașcani 1-1. Sportul Chișcani stă. Clasamentul Seriei I 1. Știința Miroslava 28 20 4 4 67-31 64p.

2. AFC Hărman 28 19 6 3 64-19 63p.

3. Csikszereda 28 19 6 3 59-18 63p.

4. Aerostar Bacău 28 14 6 8 53-29 48p.

5. Av. V. Mărului 28 13 4 11 48-54 43p.

6. CSM Roman 28 12 4 12 48-50 40p.

7. Cetate Râșnov 28 11 5 12 35-31 38p.

8. Sporting Liești 28 11 5 12 40-38 38p.

9. Atletico Vaslui 28 10 2 16 41-68 32p.

10. Olimpia R.Sărat 26 9 4 13 33-33 31p.

11. Metalosport Gl. 28 8 6 14 26-41 30p.

12. AFC Odorhei 28 8 4 16 27-63 28p.

13. CSM Pașcani 28 6 5 17 43-66 23p.

14. Sp. Chișcani 28 4 4 20 28-68 16p.

15. SC Bacău 28 10 5 13 48-51 -13p.

