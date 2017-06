Sport Medaliile trec prin Onești Oină/ Campionatul Național, primul turneu play-off de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Anul acesta, lupta pentru titlul de campioană a României la oină masculin se va da în patru: Frontiera Tomis Constanța, Straja, CS Politehnica Cluj și Biruința Gherăești (Neamț). Cele patru pretendente se vor confrunta în două turnee play-off. Primul turneu se va desfășura chiar la finele acestei săptămâni, la Onești. Al doilea turneu play-off, decisiv în stabilirea podiumului este programat în perioada 15-17 septembrie, tot în Moldova, dar la Iași. ”Careul de ași” pornește cu punctele pe care le-au acumulat în turneul regular ce a avut loc la Cluj Napoca, la finalul lunii mai. Așadar, Frontiera Constanța are 21 de puncte, Straja și Poli Cluj câte 17 puncte, în timp ce nemțenii de la Biruința au acumulat 15 puncte. Se joacă în sistem campionat, fiecare cu fiecare. „Competiția de la Onești, din perioada 17-18 iunie va fi, în mod sigur, cea mai echilibrată întrecere de anul acesta. Vom asista la meciuri de mare calitate, urmând să vedem la lucru tot ce are mai bun oina la nivel masculin. Nu există o favorită certă, toate cele patru echipe având șanse la medalii pâna la ultimul meci din cadrul celui de-al doilea turneu play-off, de la Iași”, a declarat președintele Federației, Nicolae Dobre. Primul turneu play-off al Campionatului Național, care se va desfășura în perioada 17-18 iunie, pe stadionul „Energia” din Onești este organizat de Federația Română de Oină, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Primăria Onești și CSȘ Onești. „Decizia noastră de a găzdui o competiție de un asemenea nivel derivă din dorința de a populariza la nivel local tradiționalul sport românesc- oina. Am considerat că cea mai bună metodă de a introduce acest sport în rândul tinerilor și nu numai, din municipiul Onești este organizarea unui Campionat Național. Doresc să mulțumesc atât domnului președinte al Federației, Nicolae Dobre pentru sprijin și pentru oportunitatea oferită de a organiza acest eveniment în orașul nostru cât și domnului primar al municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc pentru sprijinul acordat în organizarea competiției”, a afirmat directorul CSȘ Onești, Florin Rădulescu. 1 SHARES Share Tweet

