Medaliile se dau la Comănești Handbal feminin/ Turneul final de Junioare 3 de Dan Sion Anul acesta, titlul de campioană națională la handbal, junioare 3 se decide la Comănești. De astăzi și până duminică, Sala Polivalentă din incinta Centrului de Agrement Trotuș din Comănești va găzdui turneul final al CN rezervat junioarelor 3. Organizată de Federația Română de Handbal, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Comănești, Asociația Județeană de Handbal Bacău și Asociația HC Comănești, competiția va reuni la start cele mai bune echipe din țară ale generației de jucătoare născute în anii 2002 și 2003. Cele opt grupări care se vor bate pentru medalii au fost împărțite în doua grupe. În grupa A au fost repartizate Corona Brașov, Handbal Art Galați, CSȘ Slobozia și LPS Iași, în timp ce din grupa B fac parte Chimia Râmnicu-Vălcea, Phoenix Baia Mare, Danubius Galați și CSM București. Meciurile din grupe vor începe azi, la ora 14.00 și se vor derula până vineri, programul orar fiind 14.00-19.00. Sâmbătă, cu începere de la ora 10.00 au loc meciurile de clasament, urmate, de la 15.00, respectiv 16.30 de cele două semifinale. Duminică, 4 iunie, vor avea loc meciurile pentru medalii, la ora 10.00 fiind programată finala mică, iar de la ora 11.30 finala mare. „Suntem onorați să fim gazdele acestui turneu final, o oportunitate deosebită pe care ne-o oferă colaborarea cu Federația Româna de Handbal de a promova imaginea orașului nostru și investițiile pe care le facem pentru a asigura copiilor din oraș și din împrejurimi alternative sănătoase de petrecere a timpului liber. Prin proiectul handbalistic ce se implementează în Comănești și prin aceste evenimente sportive pe care le găzduim, ne dorim să avem cât mai mulți copii care să facă sport si dintre aceștia să apară și acele valori care să ne reprezinte orașul cu cinste", a declarat primarul Comăneștiului, Viorel Miron. „După doar un an de handbal feminin juvenil în Comănești, a fi gazdele turneului final de junioare reprezintă o foarte buna ocazie pentru toți copii noștri de a vedea pe viu cele mai bune jucătoare din țară la acest nivel de vârstă. Vor fi cinci zile în care orașul nostru va respira handbal de calitate, cinci zile în care ne dorim ca toți participanții să admire complexul nostru sportiv și condițiile deosebite pentru performanță create în Comănești prin eforturile administrației locale", a afirmat prof. Florin Romanescu, coordonatorul echipelor de handbal junioare ale AHC Comănești.

