Mărțișor pentru C.S. Nautica

Primăvara a sosit cu vești bune pentru sportivii băcăuani. Ca în fiecare an, Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (F.R.N.P.) face public clasamentul final pe cluburi. Acest lucru s-a întâmplat de această dată în urmă cu doar câteva zile, configurația clasamentului pentru anul 2016 consemnând o surpriză plăcută și totodată o premieră pentru C.S. Nautica Bacău. Dacă în anul 2015 C.S. Nautica Bacău s-a clasat pe locul II la categoria „copii" după AquaTim București, în clasamentul pe 2016 gruparea băcăuană a reușit performanța de a se plasa pe primul loc, la o diferență confortabilă de 9 puncte față de adversarii din capitală. Acest rezultat, venit în urma unei statistici și a ierarhiei întocmite de către F.R.N.P., nu face decât să confirme faptul că la C.S. Nautica Bacău s-a muncit bine și s-a făcut performanță. „Este un rezultat de luat în seamă pentru că acest clasament s-a realizat în urma tuturor competițiilor oficiale", a fost prima reacție a antrenorului Ovidiu Galeru, președintele C.S. Nautica Bacău, care a precizat faptul că această primă poziție în clasamentul general pe 2016 a F.R.N.P. este pentru categoria copii 10-11 ani. „Pentru mine e mai mult o împlinire, mai ales că noi facem performanță într-un oraș în care nu ne putem compara din punct de vedere economic cu orașe cum ar fi București, Constanța sau Cluj. Dar, munca antrenorilor, modul de selecție pe care l-am făcut continuu, gradat și bine structurat, și având și niște modele în sportivii de vârste mai mari, au făcut să ajungem la aceste performanțe cu copiii noștri", a mai spus conducătorul clubului băcăuan. C.S. Nautica s-a înființat în anul 2005 dar și-a început practic activitatea în 2008 când s-a redeschis Bazinul. Deși este un club tânăr, C.S. Nautica, cu muncă, dăruire și implicare a reușit într-un timp relativ scurt să devină un „jucător" important și un adversar tenace pentru celelalte cluburi de profil din țară, la categoriile de vârstă copii și chiar cadeți. „Din cauza faptului că ne este foarte greu din punct de vedere financiar ne va fi foarte greu să susținem performanța la acest nivel. În acest sens, în urma unor discuții pe care le-am purtat cu conducătorii de la C.S. Știința Municipal, grupa noastra de cadeți, copii născuți în 2005, va trece din această primăvară la gruparea din subordinea municipalității, astfel, clubul nostru devenind o pepinieră valoroasă pentru cluburile de performanță băcăuane și în mod special pentru C.S. Știința Municipal. Sperăm într-o continuare a sprijinului Primăriei Municipiului Bacău, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, tocmai pentru a atinge astfel de performanțe. " Ovidiu Galeru, presedinte C.S. Nautica Bacău Despre această reușită ne-a vorbit și antrenorul Sabin Jitaru, cel care a lucrat cu copiii care au obținut această performanță:„Este un rezultat care te motivează în continuare, un rezultat care te mobilizează să muncești mai mult și să scoți mai mulți campioni", au fost primele cuvinte rostite de antrenorul de la C.S. Nautica, subliniind faptul că are speranțe foarte mari pentru viitor pentru că pregătește mulți alți copii care dau dovadă de implicare, muncă și sete de performanță. La momentul actual, C.S. Nautica numără peste 80 de sportivi legitimați și alți aproximativ 30 de copii în pregătire, aceștia fiind pe toate categoriile de vârstă, de la 2009 până la 2003 (an de naștere-n.r.). Chiar dacă toți copii de la grupa de vârstă 2005 au contribuit la această realizare, clasarea pe locul I în ierarhia întocmită de F.R.N.P., antrenorul Sabin Jitaru a subliniat anumite performanțe care au contribuit decisiv la această reușită: -Ștefan Cozma-a doborât șase recorduri naționale în 2016;

-Robert Adam-campion național la bras;

-ștafeta de 4X50 mixt care a doborât recordul național. De menționat că la ștafetă au participat pe lângă Cozma și Adam, Dragoș Bălăiță și Iustin Mistrianu. Alte nume vehiculate de antrenorul Jitaru și care au contribuit la această performanță sunt cele ale lui Tică Ștefan și Eric Pal. „Acest rezultat este unul care ne bucură și nu ne reprezintă doar pe noi, C.S. Nautica. Este un rezultat al orașului, pentru că acești copii sunt ai băcăuanilor. Avem foarte mulți sportivi care vin din spate și avem nevoie de susținere pentru a ne depăși aceste performanțe", a subliniat în încheiere antrenorul Sabin Jitaru. În clasamentul dat publicității de către F.R.N.P. pe lângă performanța C.S. Nautica, C.S. Știința Municipal Bacău s-a clasat pe locul III la categoria „Seniori" și pe 26 la „Juniori", S.C.M. Bacău a ocupat locul IV la „Juniori" iar Liceul cu Program Sportiv (L.P.S.) Bacău s-a clasat pe 17 la „Tineret" și pe locul 13 la „Cadeți".

