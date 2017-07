Pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială de până la 900 de lei/lună beneficiază, de la începutul acestei luni, de compensarea medicamentelor (din sublista B, prevăzută de HG nr. 720/2008) în proporție de 90%, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit unei Hotărâri de Guvern, 436/2017, adoptată la finele lui iunie. Actul normativ mărește plafonul de pensie, de la 700, și scoate condiția de a se putea accesa acest program, indiferent dacă se mai obțin și alte venituri, în afară de pensie, așa cum era până acum. Până în prezent, beneficiau de această compensare pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 de lei (veniturile realizate numai din pensii reprezintă drepturi de asigurări sociale care se cuvin în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale achitate către bugetul de asigurări sociale de stat, fiind calculate pe baza veniturilor realizate de persoana asigurată).Totodată, a fost simplificată și procedura de declarare a veniturilor, nemaifiind necesară declarația pe proprie răspundere a pensionarilor. Fondurile necesare pentru această măsură vor fi asigurate, în proporție de 50%, din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate și, respectiv, de 40%, din venituri proprii ale Ministerului Sănătății, prin transferuri din bugetul FNUASS.

Din evidențele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău, în prezent sunt 71.332 de pensionari cu pensii mai mici sau egale cu 900 de lei, care ar putea beneficia de acest program social privind compensarea cu 90% a medicamentelor. Înainte de noul HG 436/2017 erau în jur de 60.000 de pensionari cu pensii până în 700 de lei, numai că mulți dintre ei erau restrictionați în a beneficia de acest program prin faptul că mai obțineau și alte venituri pe lângă pensie. Conform CJAS Bacău, media lunară a rețetelor compensate 90 % eliberate în acest an este de 5.500, iar media lunară a anului trecut a fost de 8.000. Guvernul a modificat şi completat și anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate. Astfel, prin acest proiect de hotătâre se introduc două DCI-uri noi aferente Programului național de oncologie, ca urmare a deciziei de includere necondiţionaţă emise în urma procedurii de evaluare; se rectifică în SUBLISTA C denumirea unui DCI, în cadrul Subprogramului de tratament al bolnavilor cu tuberculoză, astfel încât acesta să fie preluat în Lista preţului de decontare, aşa cum a fost aprobat ca preţ de Ministerul Sănătăţii. De asemenea, se introduce un nou DCI de care vor beneficia pacienţii cu transplant hepatic, în conformitate cu prevederile HG nr. 155/2017 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate. „Prin această Hotărâre de Guvern 436/2017 preconizăm să crească numărul de persoane beneficiare ale acestui program, chiar să se dubleze. Pe de o parte pentru că a crescut plafonul, iar pe de altă parte pentru că s-a eliminat prevederea conform căreia nu puteau beneficia de aceste compensări pensionarii care obțineau și alte venituri.”

