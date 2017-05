Sport Luptă la baionetă de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Runda a 28-a, antepenultima din Seria I a Ligii a III-a, poate rezolva ecuația promovării. Sau, dimpotrivă, o poate încurca și mai mult. Dacă lidera Csikszereda și urmăritoarea sa, AFC Hărman vor remiza în confruntarea directă, de sâmbătă, iar Miroslava se va impune pe terenul revelației Valea Mărului, atunci diferența la nivelul podiumului va fi făcută de un singur punct și de golaveraj. Luptă la baionetă, așadar! Chiar dacă a stat în intermediara de miercuri, ocupanta locului 4, Aerostar continuă să păstreze un avans de patru puncte față de echipa de pe locul 5, Sporting Liești. Asta si cu un ajutor primit din partea concitadinei Sport Club, care s-a impus în runda a 27-a cu 3-2 contra Lieștiului. Bogdan Lupu a deschis scorul rapid, Lieștiul a întors rezultatul până la pauză, însă în mitanul secund, deși rămași în zece inși ca urmare a eliminării lui Mocanu, băcăuanii s-au impus cu 3-2 grație golului egalizator semnat de Boghian și a penalty-ului transformat de Bogdan Miron în min. 88. Vineri, Aerostar va primi vizita Olimpiei Râmnicu-Sărat, pentru ca săptămâna viitoare să bifeze alte două jocuri interne: marți e programată restanța cu Atletico Vaslui, iar sâmbătă vine partida de șase puncte cu Sporting Liești. Sport Club, în schimb, va evolua în deplasare în acest weekend, întâlnind-o pe Olimpic Cetate Râșnov, echipa redutabilă pe teren propriu, dovadă și victoria din acest retur contra Csikszeredei. Programul etapei a 28-a din Seria I a Ligii a III-a (sâmbătă, 13 mai, ora 18.00): Aerostar Bacău- Olimpia Râmnicu-Sărat (se joacă vineri, 12 mai, de la ora 18.00), Olimpic Cetate Râșnov- SC Bacău, Sportul Chișcani- CSM Roman, Metalosport Galați- Atletico Vaslui, Avântul Valea Mărului- Știința Miroslava, AFC Odorhei- CSM Pașcani, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- AFC Hărman. Sporting Liești stă. Clasamentul Seriei I 1. AFK Csikszereda 25 18 5 2 56-16 59p.

2. AFC Hărman 25 18 4 3 60-16 58p.

3. Știința Miroslava 25 18 3 4 61-30 57p.

4. Aerostar Bacău 24 15 2 7 36-23 41p.

5. Sporting Liești 26 11 4 11 38-33 37p.

6.CSM Roman 25 11 3 11 42-44 36p.

7. Av. V. Mărului 25 11 3 11 42-51 36p.

8. Cetate Râșnov 26 9 5 12 30-30 32p.

9. Atletico Vaslui 24 10 2 12 40-50 32p.

10. Olimpia R.Sărat 23 9 2 12 30-29 29p.

11. Metalosport Gl. 25 7 5 13 21-37 26p.

12. CSM Pașcani 25 6 4 15 41-61 22p.

13. AFC Odorhei 25 6 4 15 22-58 22p.

14. Sportul Chișcani 26 4 4 18 25-59 16p.

15. SC Bacău 25 8 5 12 40-47 -19* * Penalizări dictate de FRF Rezultatele etapei a 27-a: SC Bacău- Sporting Liești 3-2, CSM Roman- Olimpic Cetate Râșnov 2-0, Atletico Vaslui- Sportul Chișcani 1-5, Știința Miroslava- Metalosport Galați 2-1, CSM Pașcani- Avântul Valea Mărului 1-2, AFC Hărman- AFC Odorhei 5-1, Olimpia Rm. Sărat- AFC Csikszereda Miercurea-Ciuc 0-3. Aerostar a stat.

