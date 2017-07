– debranșările pentru sezonul actual vor fi aprobate începând cu 10 iulie 2017 – regulamentul de debranșare urmează să fie comunicat asociațiilor de proprietari Luna aceasta, Consiliul Local Bacău urmează să supună dezbaterii un nou regulament pentru debranșarea apartamentelor de la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic. Conform conducerii Thermoenergy Group SA Bacău, acest regulament va rămâne în vigoare până la stabilirea zonei unitare de încălzire valabilă pentru municipiul Bacău. Este posibil ca acolo unde nu se justifică alimentarea cu energie termică să se propună alte soluții pentru încălzire. Până atunci, conducerea Thermoenergy Group SA Bacău, spune că în calitate de operator, va continua să furnizeze energie termică tuturor clienților săi, chiar dacă există blocuri cu un număr mic de consumatori rămași branșați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (SACET). ”În urma stabilirii zonei unitare vor fi luate măsuri, atât pentru consumatorii rămași în cadrul acestui areal, cât și pentru cei din afara acestuia”, spune Radu Cristian Palade, director general la Thermoenergy Gropu SA Bacău.. “Pentru utilizatorii din zona unitară a SACET, care din punct de vedere tehnico-economic nu se justifică să fie alimentați în continuare din SACET, se vor stabili pentru fiecare caz în parte soluțiile optime pentru încălzire” – Radu Cristian Palade, director general la Thermoenergy Gropu SA Bacău. Având în vedere că perioada propice debranșărilor va fi destul de scurtă, este posibil ca noul regulament să stârnească un nou val de nemulțumiri în rândul persoanelor care vor să se debranșeze sau care doresc să-și monteze altă sursă de încălzire. De regulă, întreaga documentație necesită un anumit interval de timp, iar din această cauză, apar și nemulțumirile. Datele reflectă situația apartamentelor branșate la SACET, valabile la sfârșitul sezonului de încălzire 2016/2017. Conducerea Thermoenergy spune că legea îi obligă să furnizeze agent termic, chiar dacă este vorba doar de un consumator. Sunt destule situații în oraș în care, la nivelul unui bloc, au mai rămas unul sau doi consumatori, restul având altă sursă de încălzire. În timp ce proprietarii apartamentelor respective spun că nu au posibilități materiale să suporte montarea unei centrale de apartament, restul locatarilor cred că în aceste condiții, rețeaua de termoficare supradimensionată generează pierderi, iar costurile reparațiilor nu se justifică pentru un consumator, maxim doi, la nivelul unui imobil. 8 SHARES Share Tweet

