Actualitate 1 Iunie în curte la Selgros de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sărbătoare în toată regula. De 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, parcarea de la Selgros s-a transformat în lumea prichindeilor. Dacă în partea dreaptă a parcării s-a organizat un târg vintage pentru copiii, partea dreaptă a fost ocupată de o scenă pe care s-a cântat, s-a dansat și s-au recitat poezii. Târgul vintage pentru copii a fost derulat de către Asociația pentru Promovarea Dezvoltării Personale, o activitate în care copiii suntîncurajați să-și dezvolte o afacere proprie. Astfel, cei mici au desfășurat mai multe ateliere în care au făcut prăjiturele, au expus jucării și hăinuțe pe care le-au vândut altor copii. La scena din partea dreaptă a parcării Selgros a avut loc prima ediție a Galei Palatului Copiilor, instituție care chiar pe 1 iunie a împlinit 61 de ani. Pe scenă au evoluat copiii din cercurile Palatului Copiilor, care au cântat, au recitat poezii, au dansat și au făcut fel de fel de demonstrații. Toate aceste activități au fost completate cu fel de fel de concursuri, de biciclete, de desene pe asfalt, ș.a., care au fost recompensate cu premii oferite de gazdele de la Selgros Cash&Carry. „Găzduim și sprijinim cu mare drag toate aceste activități și ne-ar plăcea să facem o tradiție, ca de fiecare 1 Iunie copiii să vină la noi și, împreună, să le dăruim un strop de fericire, pentru că cei mici merită o lume mai bună”, a delarat Irina Stănciuc, directoarea Selgros Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.