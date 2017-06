Cultura Insurecţia fotografică a Gabrielei Drăgoi şi a colegelor sale de generaţie de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Despre ceea ce înseamnă „noua generaţie” s-a vorbit mai întotdeauna cu condescendenţă, cu îndoială sau, în cel mai fericit caz, cu îngăduinţă. Fie că a fost vorba despre fenomene gen „flower-power”, „breakdance”, „hip-hop” sau „kendana”, acestea au fost etichetele pe care ceilalţi le-au folosit şi le mai folosesc încă privindu-i pe cei tineri. Şi, întotdeauna, cei tineri vin să dovedească faptul că noi, ceilalţi, folosind aceste etichete, ne înşelăm marginalizându-i. Asta s-a întâmplat şi pe simeza Galeriei Noi de la sediul UAP Bacău unde debutanta Gabriela Drăgoi şi-a aşternut emoţiile sale şi ale modelului său, Daria Bezărău, într-o serie de fotografii de o înaltă calitate artistică, adunate sub titlul „Daria Up!”. Artist plastic în devenire, Gabriela se formează în creuzetul de talente ce se cheamă Colegiul Naţional de Artă „George Apostu”, alegând să se pregătească pentru o carieră în fotografie sub îndrumarea artistului-fotograf Ioan Viorel Cojan, curatorul acestei expoziţii. Pornind de la o temă impusă de examenul de admitere la facultate, aceea de a dezvolta în limbaj artistic propriu o lucrare celebră , Gabriela a ales „portretul cu caracatiţă”, o temă abordată de fotografi celebri precum Herb Ritts, fiind ajutată în acest demers de coafura realizată de Cristina Gheorghiţă. „Ceea ce ar fi trebuit să fie o incursiune în portret, s-a transformat într-un eseu în care se vedea foarte clar că Daria devine simbolul unei generaţii care trăieşte într-un mediu ostil”, a mărturisit Ioan Viorel Cojan celor prezenţi la vernisaj vineri, 9 iunie. „Îmi plac aceşti tineri care n-au călcâile lipite de asfalt, văd cum pasiunea le ridică aripile şi aş zice că sunt aşa, ca nişte tinere lupoaice: dacă o să vă uitaţi cu atenţie atunci când zâmbesc, o să vedeţi că deja le-au crescut colţii”, a mai adăugat acesta. Publicul a fost şi el unul pe măsura acestui eveniment, fiind format în mare parte din tineri. Alături de ei s-a aflat şi prof. Adriana Busuioc, directorul Colegiului „Apostu” care a ţinut să mulţumească „pentru că mi-aţi dat bucuria de a participa la acest eveniment. Cred în importanţa unei copilării creative şi crescătoare, fapt care va duce cândva la formarea unui mare artist”. Vădit marcată de emoţiile debutului, Gabriela a dedicat această expoziţie profesorului său, regretatul artist plastic băcăuan Ovidiu Marciuc, şi, ca o promisiune pentru viitor, a lansat invitaţia pentru ceea ce va urma să vină. 1 of 27 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.