Cultura Ilie Boca şi Mihai Sârbulescu, pe simezele de la Galeriile KARO de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două nume mari din arta plastică, două stiluri, o singură expoziţie. Numitorul comun: talentul şi o viziune proprie asupra artei şi destinului ei în lume. S-a întâmplat miercuri, 15 martie. În Podul, de acum celebru, al Galeriilor KARO (str. Oituz), a avut loc vernisajul expoziţiei cu lucrări semnate de Ilie Boca şi Mihai Sârbulescu, doi prieteni ai galeriei, doi artişti care revin periodic pe simezele de la KARO. Atunci când ai putea spune că ştii totul despre arta maestrului Boca, eşti contrazis imediat de ceea ce vezi în expoziţie, lucrări de mici dimensiuni, încadrate pe suporturi inedite, mai ales portrete, unele care au fost expuse pentru prima dată, ceea ce este surprinzător pentru un artist cu o carieră de peste 60 de ani, cu o activitate expoziţională de invidiat, dacă este să amintim aici de extraordinara retrospectivă, din luna decembrie, cu peste 200 de lucrări de la Muzeul de Artă, participarea la recentul vernisaj de la Galeria ALFA şi, dezvălui un secret, mai pregăteşte o expoziţie la Centrul „Apostu”. Este, cum scriam cu ceva timp în urmă, Anul Boca, fapt acentuat şi de Constantin Ţinteanu, patronul de la Karo, care a ţinut să precizeze la vernisaj: „Nu este o expoziţie omagială, este un gest de apreciere şi respect la împlinirea unei vârste rotunde, de aur pentru maestrul Ilie Boca – 80 de ani, astfel că această întâmplare culturală este darul şi urarea noastră de ani mulţi cu sănătate. Mihai Sârbulescu a ajuns la maturitatea creaţiei, cei 60 de ani împliniţi, tot în februarie, ca şi maestrul Boca, ne-a determinat să-l invităm în Bacău, concomitent cu o mare expoziţie pe care a deschis-o la Academia Română. Vă invit să vă bucuraţi de ceea ce vedeţi şi promit să ne revedem peste 10 ani, tot aici, împreună, la o altă expoziţie, cu aceiaşi doi artişti.” Mihai Sârbulescu, mai puţin cunoscut băcăuanilor, s-a născut pe 23 feb. 1957, bucureştean, a urmat Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti. În 1985 participă la înfiinţarea Grupului „Prolog”, împreună cu Paul Gherasim, Constantin Flondor, Cristian Paraschiv şi Horea Paştină. Doctor al Universităţii Naţionale de Arte, cadru didactic asociat al aceleaşi universităţi, membru al UAP, participant la numeroase expoziţii în ţară şi străinătate, posesor al unor premii importante, conferite de instituţii prestigioase din domeniu, un artist, pe cât de timid, pe atât de talentat, care stă alături de marii artişti plastici ai României. Despre arta lor şi, mai ales despre lucrările din expoziţie a vorbit Crăiţă Mândră Vasile, artist plastic, care a reliefat aspectele tehnice, măiestria şi talentul exploatării culorilor pentru a reda, abstract sau explicit substanţa, ideea, viziunea proprie asupra unui colţ din natură, a unui obicei popular sau pur şi simplu a jocului luminii şi culorilor, rezultat al lungului şi chinuitorului proces al creaţiei, ca formă de exprimare liberă a crezului artistic. Criticul Iulian Bucur a făcut o paralelă între arta florentină şi cea olandeză, prima care pune accent pe formă, iar a doua pe culoare, Ilie Boca caută frumuseţea în formă, Mihai Sârbulescu în strălucire, în lumină. „Arta, a spus Iulian Bucur, este un joc, este un joc savant al formelor în lumină. Pe cei doi artişti îi uneşte pictura, în acelaşi timp tot pictura îi desparte, fiecare, ca într-o balanţă, are ştiinţa, cultura şi talentul pentru a da măreţie formei şi culorii. Dovezile sunt în această expoziţie, care poate fi considerat – şi este – un eveniment, prelungit atât cât dorim noi.” La sărbătoarea de KARO au participat artişti, colegi şi prieteni ai maestrului Ilie Boca, ai maestrului Mihai Sârbulescu, un public avizat şi generos cu urările şi aplauzele.

Expoziţia este deschisă până în luna iunie.

