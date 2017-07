Editorial Gunoaie în prelungiri de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ceea ce la un moment dat a părut o poveste urât mirositoare și extrem de mizerabilă, adică îngroparea județului în deșeuri neridicate de nimeni, pare să se fi stins pe moment. Operatorul de deșeuri Romprest, care are în aria de acoperire 65 de localități din județ, amenințase că va părăsi județul, ceea ce chiar ar fi fost de prost gust. Motivul ar fi că unele condiții de operare sunt diferite față de contractul încheiat după licitație, iar costurile de operare sunt prea mari față de cele estimate. Altfel spus, nici profitul firmei nu e cel așteptat. Și de ce ar fi prea mari costurile? Fiindcă mult trâmbițatul Sistem Integrat de Managent al Deșeurilor este în impas, din cauza unor încurcături în justiție, iar fluxul prin instalațiile de defluire a deșeurilor are aceeași aparență ca și autostrăzile noastre: o bucată aici, una mai încolo, dar fără legătură între ele. În plus, ca treaba gospodărească să fie completă, pentru unele instalații nu s-au făcut licitații pentru desemnarea unor operatori. Autoritățile noastre spun că încă de la bun început Romprest a acceptat să opereze în așteptarea momentului în care întreg Sistemul ar fi funcționat, numai că lucrurile nu s-au întâmplat așa, iar de aici nervozitatea și amenințările. Costurile ridicate ale preluării deșeurilor s-au reflectat și în bugetele locale, astfel că destul de mulți au fost primarii care au spus că nu au bani și au respins implicarea Romprest. Iată, însă, că între Consiliul Județean și Romprest s-a încheiat un act adițional prin care operatorul acceptă să mai continue activitatea încă o sută de zile. În acest răstimp, autoritățile ar trebui să se miște rapid ca să rezolve ceea s-a promis prin contractul inițial. Soluții ar exista, dar până să se aleagă una, se mai fac niște studii, eventual niște comisii. Că doar de aceea nu merg treburile la noi, fiindcă nu aveam studii și comisii… 0 SHARES Share Tweet

