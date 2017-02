Sport Georgiana Aniței, triplă campioană de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Georgiana Aniței a fost protagonista finalei Naționalelor de Juniori 1 la atletism care a avut loc sâmbătă și duminică, la București. Sportiva legitimată la SCM Bacău a cucerit trei titluri naționale la cele trei probe la care a participat: triplusalt, săritura în lungime și săritura în înălțime. Campioană a lumii la junioare 2 și deținătoarea bronzului mondial la junioare 1 la triplusalt, eleva profesorului Cristi Nemțeanu are ca obiectiv în 2017 o clasare pe podium la Europenele de juniori 1 programate în vară, în Italia. Medaliile cucerite de atleții băcăuani la finala Campionatului Național J1 de la București: 1500 m masc: Mircea Vîjîilă (CSȘM Bacău)- locul 3/ 3: 58.68 min. 60 m fem: Diana Volf (CSȘ Bacău)- locul 3/ 7.87 sec. Triplusalt fem. : Georgiana Aniței (SCM Bacău)- locul 1/ 13.22 m. 400 m fem.: Diana Bogos (LPS Vaslui, CSM Onești)- locul 2/ 57.56. Înălțime masc.: Sorin Ionescu (LPS Iași, CSM Onești)- locul 1/ 1.98 m. Lungime fem.: Georgiana Aniței (SCM Bacău)- locul 1/ 6.06 m și Diana Ion (CSM Onești)- locul 3/ 5.84 m.

800 m fem.: Diana Bogos (LPS Vaslui, CSM Onești)- locul 1/ 2:10.93. 60 m garduri fem.: Iulia Banga (LPS Brăila, CSM Onești)- locul 1/ 8.62 sec. și Andreea Caracuda (LPS Brăila, CSM Onești)- locul 2/ 8.83 sec. 60 m garduri masc.: Alexandru Iconaru (LPS Brăila, CSM Onești)- locul 2/ 8.09 sec. și Alin Anton (LPS Iași, CSM Onești)- locul 3/ 8.13 sec. 3000 m fem. : Andrada Sandu (SCM Onești)- locul 1/ 10:03.05 min. Înălțime fem.: Georgiana Aniței (SCM Bacău)- locul 1/ 1.68 m și Ioana Știrbu (LPS Iași, CSM Onești)- locul 3/ 1.55 m. Prăjină fem: Andreea Botezatu (CSȘM Bacău)- locul 3/ 2.70 m. 3000 m masc.: Mihai Cochior (SCM Bacău)- locul 2/ 8:39.66 min.

