Ultimele zile de vacanță pentru Aerostar. Divizionara C băcăuană își va relua antrenamentele săptămâna viitoare, reunirea lotului fiind programată în etape. Până acum, pentru gruparea prezidată de Doru Damaschin, vara s-a dovedit foarte rodnică, Aerostar întărindu-se serios. Astfel, „aviatorii" și-au asigurat serviciile portarului de la CSM Roman, Alexandru Hărăguță și a trei jucători de câmp cu trecut în primele două ligi: fundașul dreapta Ionel Mihălăchioaie și atacanții Cătălin Vraciu (foto) și Andrei Pavel. Lor li s-au adăugat si două promisiuni de la LPS Roman: stoperul Ivancea și mijlocașul de bandă Buciuman. Săptămâna viitoare va fi anunțat și noul antrenor al Aerostarului. După despărțirea de Mișu Ionescu, „aviatorii" au ca țintă aducerea unui antrenor pe măsura achizițiilor efectuate in această vară. Pentru Aerostar, primul meci oficial al sezonului 2017-2018 va avea loc pe 23 august, atunci când este programată faza a doua a Cupei României.

