Economie Fanii site-ului de turism „AmFostAcolo” se reunesc la Slănic Moldova - aici va avea loc prima ediție a Galei de Excelență pentru premierea unităților de cazare din zona Bacău - „nava amiral” a turismului din stațiune, Hotelul Perla, este partener în această acțiune de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Stațiunea Slănic Moldova va fi, vineri, 17 martie, gazda reuniunii anuale a comunității site-ului „AmFostAcolo”, cel mai mare site de impresii turistice din România. Reuniunea durează două zile, iar cu acest prilej va fi organizată, pentru prima dată în zona Bacău, Gala de Excelență pentru premierea unităților de cazare din zonă care au obținut cele mai bune recomandări din partea utilizatorilor AmFostAcolo. Unul dintre partenerii evenimentului a fost ales Hotelul Perla, considerat dintotdeauna ca „nava amiral” a turismului din zonă, o legendă a turismului românesc legată de faima stațiunii Slănic Moldova, ea însăși supranumită „Perla Moldovei”. Hotelul a fost renovat și modernizat integral în perioada 2015-2016, adus la un standard de patru stele și inaugurat în vara anului trecut. Unitatea are 91 de camere, dar și săli de conferință, restaurant internațional și restaurant tirolez, un lobby bar, un centru de relaxare & spa, piscină interioară, sală de fitness, bază de tratament, club de noapte și parcare gratuită. Condițiile oferite de hotel au determinat cunoscutul site Booking.com, membru al Priceline Group – liderul mondial în călătorii online și servicii asociate – să-l recomande ca „locație excelentă” sau ca „locație de top: evaluată la superlativ de clienții recenți”. Fanion al turismului din stațiunea Slănic Moldova, Hotelul Perla este în continuă dezvoltare ca locație de profil. „Vrem să ținem acest standard la cota maximă, iar prezența la noi a membrilor uneia dintre cele mai mari comunități online din domeniul turismului ne onorează. Suntem siguri că ei vor aprecia ceea ce vor vedea în hotelul nostru și, astfel, vor avea cuvinte bune și despre stațiune”.

Mihai Gospodin, managerul hotelului Site-ul AmFostAcolo a fost înființat în anul 2008 și are o comunitate de circa 85.000 de membri care au postat impresii de călătorie din peste 25.000 de destinații. Site-ul are aproximativ un milion de vizitatori unici și opt milioane de afișări pe lună. Fanii săi se reunesc anual în câte o stațiune turistică sau în câte o locație turistică din toată țara. Pentru prima oară, acum au ales o stațiune din Moldova. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.