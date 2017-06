Actualitate Exproprieri pentru modernizarea străzii Aeroportului de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consiliul Local Bacău se reunește astăzi în ședință extraordinară, unde vor fi propuse spre aprobare două proiecte de hotărâre. Unul dintre ele, inițiat de primarul Cosmin Necula, face referire la demararea procedurilor pentru exproprierea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții „Reabilitare strada Aeroportului”. Acesta face parte din planul de investiții al municipalității pe anul 2017 și se află în etapa de proiectare, faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții. În acest moment, strada Aeroportului are două benzi de circulație pe o lungime de 532 de metri, insuficiente pentru a asigura condiții optime de trafic, dat fiind că face legătura din strada Republicii către Aeroportul Internațional „George Enescu”. „Având în vedere că lucrările pentru modernizarea Aeroportului sunt în curs de finalizare, se impune, în regim de urgență, reabilitarea străzii Aeroportului”, se spune în expunerea de motive din proiectul de hotărâre. În document se menționează că traficul va fi destinat atât traficului greu, precum și celui ușor, iar selecția fluxurilor se va realiza printr-un sens giratoriu. Noua arteră va avea câte două benzi de circulație pe sens și trotuare. Toate acestea vor afecta terenurile din vecinătate, care sunt proprietate privată. Prin urmare, Consiliul Local ar urma să aprobe exproprierea unor porțiuni din aceste terenuri, urmând ca suprafețele exacte să fie stabilite ulterior, în cadrul unei alte documentații. Strada Aeroportului este înscrisă în categoria infrastructurii de utilitate publică, ceea ce permite exproprierile în condiții legale. Un al doilea proiect de hotărâre se referă la participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener alături de Universitatea „Vasile Alecsandri”, în vederea organizării Conferinței Internaționale de Terapie Ocupațională din România, în perioada 16-17 iunie. Contribuția Municipiului ar urma să fie de 2800 de lei, din totalul de 25.700 lei necesari organizării, restul fiind din bugetul Universității.

Amănunte de la dezbaterile Consiliului Local pe aceste două teme, în ediția de mâine a Deșteptării. Ședința va avea loc de la ora 14, la Centrul de Afaceri și Expoziții.

