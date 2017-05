Educatie Elevii de la Școala „Spiru Haret”, în activități artistice, ecologice și sportive de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această săptămână, și la Școala Gimnazială „Spiru Haret” este în plină desfășurare programul „Săptămâna altfel”, ediția din acest an fiind dedicată în general activităților artistice, ecologice și sportive. În rândul activităților, profesorii de la „Haret” au ales să efectueze mai multe vizite, la Baza Aeriană, la Pompieri, la hipodromul din Hemeiuș, vizite la diferite fabrici din oraș, vizionări de filme, desene pe asfalt, activități ecologice de genul plantării de flori în curtea școlii. Tot în această perioadă vor avea loc și diverse concursuri, unul dintre ele fiind „Cel mai bun cititor, povestitor”. Anul acesta nu lipsesc nici excursiile, cadrele didactice alegând obiective interesante cum ar fi Vulcanii Noroioși, Mânăstirea Bistrița și Pasul Tihuța. „Este o perioadă în care se crează o altfel de legătură între elevi și profesori”, a menționat prof. Gabriela Veliche, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Spiru Haret” Bacău. Mai importantă a fost, însă, declarația pe care a făcut-o directoarea școlii cu privire la ziua de 1 Iunie: „Nu mi se pare deloc înțelept că s-a dat liber de 1 iunie, pentru că elevii noștri și-ar fi dorit să vină la școală pentru alte tipuri de activități. Chiar copiii au întrebat dacă pot veni la școală de 1 Iunie. Noi de obicei de Ziua Copilului nu făceam ore, dar țineam un alt fel de activități astfel încât să simtă că e ziua lor. Le plăcea foarte mult. Deci, copiii nu s-au bucurat deloc că li s-a dat liber.”

Prof. Gabriela Veliche, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Spiru Haret” 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.