FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” a câștigat turneul de sub Pietricica la două categorii de vârstă: 2006 și 2008 Pe unde merg, obișnuiesc să facă legea. Și, evident, să cucerească medalii. De cele mai multe ori, medalii de aur. Așa s-a întâmplat și la prima ediție a turneului „Gold Cup Piatra Neamț”, la care FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” s-a laureat campioană la două categorii de vârstă: 2006 și 2008. Pe lângă cele două locuri 1, băcăuanii și-au trecut în cont și un loc 4 cu echipa formată din copii născuți în 2009. „A fost un turneu foarte bun, un turneu care, în anii următori, va crește mult”, a spus antrenorul grupei de vârstă 2006, Șerban Neamțu despre competiția organizată de fostul fotbalist al Ceahlăului, Florin Axinia. De notat faptul că doi jucători de la FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” și-au adjudecat și două distincții individuale, Cosmin Popescu fiind desemnat MVP-ul turneului la 2006, iar Tudor Coșa cel mai bun portar la 2008. Rezultate FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” la 2006: 7-0 cu Viitorul Costuleni, 0-0 cu LPS Vaslui, 6-1 cu Viva Buhuși (grupe), 4-0 cu Juniorul Bacău („sferturi”), 6-1 cu Ceahlăul (semifinale) și 6-0 cu „Mircea Eliade” București în finală, cu precizarea că echipa bucureșteana este afiliată vice-campioanei României, FCSB. Lotul băcăuan pregătit de Șerban Neamțu: Luca Chișăreanu, Rareș Gherasim, Dan Condurache, George Lungu, Adrian Olteanu, Cosmin Popescu, Daniele Dumitru, Antonel Fodor, Gabi Păun, Codrin Oasenegre, Ștefan Oancea și Lucian Anton. În continuare, echipa va avea vacanță până pe 10 iulie, de pe data de 16 iulie fiind programat un stagiu de pregatire centralizată, iar în perioada 24-28 august urmând să participe la turneul de la Albena în Bulgaria. Rezultate FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” la 2008: 15-0 cu Fortuna Galați, 5-4 cu Pro Team București, 7-0 cu LPS 2 Piatra Neamț (grupe), 9-0 cu Pietricica Piatra Neamț („sferturi”), 5-4 cu LPS Piatra Neamț (semifinale), 3-1 cu Pro Team (finală). Lotul băcăuan pregătit de Radu Sascău și care a fost condus la Piatra Neamț de Radu Ciobanu: Tudor Coșa, Tudor Axinte, Cassius Ndoci, Mario David, Rareș Moroșanu, Tudor Găbureanu, Robert Popa, Denis Apostu, Matei Chișăreanu, Viorel Avădanei.

La mijlocul lunii iulie, echipa antrenată de Radu Sascău va participa la un turneu care se va desfășura în cadrul „Festivalul Minifotbalului din România” programat în Bacău. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.