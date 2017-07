Serviciul cora.ro cu livrare la domiciliu este disponibil în Bacău și în zonele limitrofe, începând cu 3 iulie 2017, astfel că băcăuanii care au mai puțin timp pentru cumpărături pot primi de acum produsele favorite la ei acasă. Magazinul online cora poate fi o opțiune și pentru localnicii plecați din țară care doresc să își ajute familia rămasă acasă. Pe lângă București, serviciul cora.ro cu livrare la domiciliu a fost implementat până acum la Constanța, Cluj și Bacău. „Astăzi, prin deschiderea cora.ro la Bacău, cora face un nou pas pentru consolidarea shopping-ului online. Spuneam că ne vom concentra pe dezvoltarea acestui segment, care are un mare potențial și în România. Bacăul este un oraș important pentru grupul nostru, suntem aici din 2012 și credem că ne-am integrat frumos în comunitatea locală. Mă bucur că suntem în grafic, nu ne oprim aici și ne dorim să activăm, în timp, acest serviciu în toate cele 11 magazine cora din ţară”, a declarat Thierry Destailleur, directorul general al Cora România. Comanda este livrată la domiciliu în schimbul sumei de 15 lei. Serviciul acoperă municipiul Bacău, precum și localitățile Nicolae Bălcescu, Lilieci, Hemeiuș, Mărgineni, Sărata, Măgura, Luizi Călugăra, Letea Veche, Săucești, Bogdan Vodă. „Deschiderea magazinului online cu livrare la domiciliu este o veste bună pentru băcăuani, cărora le suntem recunoscători pentru obiceiul de a-și face cumpărăturile la noi. Sigur că îi vom întâmpina în continuare cu plăcere în magazin, iar pentru cei care au mai puțin timp există de-acum noul serviciu, care completează oferta noastră. Mă gândesc și la băcăuanii care sunt plecați temporar din țară, unii au acasă părinți în vârstă. Există acum posibilitatea să comande din Italia, din Spania sau de oriunde s-ar afla, produse cora, pe care noi le livrăm apoi familiei, acasă. Sunt sigur că, în curând, cora.ro va fi o soluție pentru mulți dintre clienții noștri”, a spus Cătălin Ismană, directorul cora Bacău. Pe site-ul cora.ro sunt listate peste 30.000 de produse, de la fructe și legume proaspete, produse din carne, pește, lactate, dulciuri, băuturi, la produse cosmetice, pentru casă și familie, pentru îngrijirea copiilor și pet shop. „Aș vrea ca băcăuanii să știe că avem o echipă de angajați dedicați serviciului online, care aleg cu grijă produsele comandate. Ne dorim să avem clienți mulțumiți, indiferent dacă aceștia vin la cumpărături în magazin sau aleg opțiunea mai modernă a shopping-ului online”, a completat Cătălin Ismană. Cora România, parte a grupului Louis Delhaize, este unul dintre cele mai dinamice branduri de retail. Prezent pe piața românească din 2003, grupul operează în prezent 11 hipermarketuri în București și în marile orașe. În 2013, cora a lansat platforma cora.ro, fiind primul mare lanț comercial cu livrare tip drive din România. Filosofia cora România îi are în centru pe consumatori, cărora le oferă produse și servicii de calitate, la prețuri accesibile. 21 SHARES Share Tweet

