Mai mulţi consilieri locali din Bârsănești şi primarul de aici, Gelu Botezatu, vor să înainteze Prefecturii judeţului Bacău o adresa oficială prin care aduc la cunoştinţă starea critică a unor drumuri ce străbat această comună. De ani de zile o porţiune de circa 1.4 kilometri a drumului Oneşti – Caraclău (ce aparţine municipiului de pe Trotuş), este neasfaltată. Dorind a găsi o rezolvare a acestei situaţii la Primăria municipiului Oneşti reprezentanţii comunei Bârsănești au fost trataţi cu un refuz categoric al primarului onestean Nicolae Gnatiuc. Acesta a declarat barsanestenilor că "pentru următorii patru ani nu sunt fonduri pentru a asfalta cei 1.4 km. Noi avem multe drumuri de asfaltat în municipiul Oneşti, în cartierele Slobozia şi Belci". În dorinţa de a vedea asfaltată porţiunea de drum ce se află în apropierea DN 11 Braşov – Bacău, consilierii locali şi autorităţile comunei Bârsănești vor să facă demersuri la autorităţile judeţene pentru sprijinirea financiară a municipiului Oneşti, că să fie rezolvată această problema. Nemulţumirile localnicilor din comună Barsanesti "au răbufnit" în şedinţa Consiliului Local, unde s-a prezentat şi o altă situaţie critică: pe DJ 116, ce face legătura între localităţile Barsanesti şi Târgu Ocna, un segment de drum de aproape doi kilometri (spre Galean), este foarte deteriorat. În acest sens s-a menţionat că "acest drum este străbătut de mulţi turişti, care traversează zona spre a ajunge mai repede la Târgu Ocna, în week – end înregistrându-se o creştere a traficului rutier. În zonă pot apare situaţii neprevăzute, se pot întâmpla accidente rutiere, deoarece majoritatea celor care trec pe aici nu cunosc traseul! Drumul de la Barsanesti la Târgu Ocna are în zona menţionată (între kilometrii 9 – 11), multe denivelări, la fel că şi cel care trece prin satul Poiana, pe unde se poate ajunge la Albele – o altă localitate din comuna Bârsănești ".

