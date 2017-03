Social Doi tineri au jefuit un adolescent de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 29 martie a.c , în jurul orei 13.00, polițiștii au depistat și reținut două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de tâlhărie. În urma unei sesizări primite la data de 21 martie a.c. prin care polițiștii au fost informați cu privire la faptul că la data de 16 martie a.c. un tânăr de 16 ani ar fi fost deposedat, prin violență, de o mini-boxă audio, s-au efectuat cercetări pentru depistarea autorilor. Astfel, la data de 29 martie a.c., polițiștii au identificat și reținut doi tineri de 19 ani, unul din comuna Vultureni, celălalt din comuna Pâncești, bănuiți de comiterea faptei. Cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. 12 SHARES Share Tweet

