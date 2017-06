Editorial Dincolo de statistici, se întâmplă lucruri minunate de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Există etichete de care ne este greu să scăpăm, chiar dacă multe sunt false ori parțial adevărate. Iată una dintre acestea: Moldova e cea mai săracă regiune a Uniunii Europene, Bacăul e unul dintre cele mai sărace județe, are cele mai multe persoane care primesc ajutor social, cei mai mulți câini maidanezi, cele mai multe gunoaie etc. Nu susțin că nu există săraci în județul Bacău, ci doar că nu suntem oaia neagră a lumii sau a țării. Ne-am obișnuit să ne lamentăm, iar această meteahnă nu am moștenit-o de la răzeșii moldoveni, nici de la nemți sau unguri, ci de la o altă minoritate. Una e să critici acele greșeli ale administrației care ne împiedică să trăim ca în Vest, altceva e să afirmi mereu, iar și iar, că Moldova (sau Bacăul) se află în coada UE. Poate că, pentru unii, presupusa rușinoasă poziție e justificarea propriului eșec. Poți afirma orice și poți să găsești argumente pentru orice, alegând doar acele aspecte care slujesc scopului demonstrației. Trecând peste cauze, e momentul să ne eliberăm de clișee și să ridicăm fruntea. Avem motive. Județul Bacău e primul din țară în care a fost înființat un centru pentru recuperarea copiilor cu deficiențe neuromotorii. PRIMUL. Bacăul a avut unul dintre primele servicii de îngrijire la domiciliu din România și, de asemenea, primul și singurul centru destinat copiilor autiști din Moldova. Bacăul este primul județ în care UNICEF implementează un proiect integrat de servicii (sociale, medicale, educaționale) pentru copii. Nu pentru că are mai mulți copii neglijați, ci pentru că are primari destoinici – și deștepți, și harnici -, care s-au încumetat să intre în acest mare proiect. În județul Bacău, mai exact la Spitalul Municipal Moinești, se întâlnesc, în acest week-end, cei mai valoroși specialiști din țară și din străinătate ca să dezbată ultimele noutăți ale cercetării și practicii medicale. Suntem ultimii? Suntem codașii lumii? Nu, nu suntem. 2 SHARES Share Tweet

