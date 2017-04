Depistaţi de poliţişti la volan sub influenţa alcoolului

La data de 17 aprilie a.c, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Buhuşi au depistat în trafic un tânăr de 19 ani, din comuna Iteşti, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii Bereşti-Bistriţa, sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,64mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care tânărul a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 17 aprilie a.c, în jurul orei 23.30 poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului au depistat în trafic un bărbat de 45 ani, din Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii Huruieşti.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,73mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la Spitalul Adjud pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

De asemenea, tot pe raza comunei Huruieşti, poliţisti din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului au depistat în trafic un bărbat de 52 ani, în timp ce conducea un autoturism având o îmbibaţie alcoolică de 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul în cauză a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1305 lei şi s-a luat măsura reţinerii permisului de conducere.