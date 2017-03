Multimedia Defrișări pe strada Aeroportului de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În urma derulării proiectului de abilitare a străzii Aeroportului, prin care se dorește lărgirea tramei stradale pentru o mai bună preluare a fluxului de pasageri ce va fi generat de creștera numărului de curse aeriene odată cu finalizarea noului terminal, au demarat și lucrările executate de personalul de la Direcția de Servicii Publice (D.S.P.). În aceste condiții dispare aliniamentul stradal actual care va fi înlocuit cu unul nou după terminarea lucrărilor. Până în momentul de fața au fost defrișați arborii de pe partea stângă, sensul de mers spre aeroport, urmând ca după executarea lucrărilor celor de la compania de gaze, operațiunea de defrișare să fie finalizată. „Acum defrișăm tot și trebuie să menționez că avem aviz de la Agenția pentru Protecția Mediului. După finalizarea lucrărilor, titularul, municipiul Bacău, are obligația de a face lucrări de reamenajare, printre care și replantarea a unui număr dublu de arbori față de ce am defrișat”, a declarat Daniel Roșu, directorul Direcției de Servicii Publice. Pe lângă strada Aeroportului este vizată și strada Republicii, sectorul dintre Podul de Fier și sensul giratoriu din zona comercială de sud a orașului unde vor fi plantați doar platani pentru obținerea unui aliniament stradal unitar. „Noi am demarat deja procedura de achiziție și vom cumpăra în jur de 500 de platani cu balot (cu un metru cub de pământ la rădăcină-n.r.). Când vor termina cei cu utilitățile și ne vor preda amplasamentul vom intra și vom planta. După estimările noastre, plantările vor avea loc în toamnă”, a mai spus șeful de la D.S.P., care a precizat că din momentul în care vor prelua amplasamentul, plantările de platani vor dura aproximativ două săptămâni. 1 of 10 1 SHARES Share Tweet

