Actualitate 1 Decembrie in Bacau de Desteptarea -



De Ziua Nationala, drapelul va fi arborat in toate institutiile militare din tara. In Bacau, manifestarile dedicate zilei de 1 decembrie vor debuta la ora 10.00, la Cimitirul Eroilor din strada Constantei, cu un ceremonial militar si religios. Un eveniment similar va fi organizat doua ore mai târziu, in Piata Tricolorului. Incepând cu ora 12.00, membrii Ansamblului „Plaiuri bacauane" vor incinge atmosfera cu dansuri populare, iar dupa incheierea ceremonialului militar si religios, bacauanii vor asista la defilarea Garzii de onoare.