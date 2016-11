Politica 1 Decembrie găsește România mai dezbinată ca oricând. Moldova istorică trebuie să se unească economic cu restul României - avertizează deputații Valerian Vreme și Ion Melinte precum și consilierul Cristian Manolache, care au constatat că Moldova este izolată atât ca infrastructură, cât și economic - investițiile străine în Moldova sunt de opt ori mai mici decât cele din Ardeal - nivelul de trai este cel mai scăzut - singura soluție este ca toți politicienii din județul Bacău, dar și cei din județele Moldovei să impună guvernelor, indiferent de culoarea lor, un proiect de dezvoltare a Moldovei de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Deputatul Valerian Vreme, președintele Partidului Mișcarea Populară (PMP) este îngrijorat de izolarea Regiunii Nord-Est, Moldova istorică, care demonstreză, de fapt, că România este mai dezbinată ca oricând. De această dată, din punct de vedere economic și al nivelului de trai. Autostrăzile, investițiile străine, produsul intern brut pe caap de locuitor, nivelul de tri sunt tot atâția indicatori că Moldova a fost părăsită de autorități. Valerian vreme a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, adevărata situație a programului de construcție de autostrăzi până în 2020. "Vom avea autostrăzi în Ardeal, autostrăzi în sudul țării. Dacă ne uităm în est, parcă această regiune nu face parte din România unită. Sunt politicieni demagogi care fac tot felul de promisiuni, dar aceasta este realitatea: cel puțin până în 2020, Moldova este ocolită de autostrăzi", a declarat Valerian Vreme, care a prezentat și o hartă care cuprinde .rețeaua de autostrăzi în 2020. Și în ceea ce privește ponderea investițiilor străine există o mare discrepanță între Moldova și celelalte regiuni. "Nici economic nu suntem uniți cu restul țării. În București – Ilfov, sunt aproape 60% din investiții străine directe, în zona de Centru- 9%, iar pe ultimul loc regiunea Nord – Est, cu 2,6%. De 20 de ori mai mic decât în București – Ilfov, de patru ori mai mic decât în Centru. În Ardeal se investesc circa 6 – 8 miliarde de euro, anual, iar în Moldova vorbim de circa un miliard de euro. Asta este realitatea, una extrem de tristă și, din păcate, nu există din partea forțelor politice dorința de a uni Moldova cu celelelte părți ale României", a mai declarat Valerian Vreme. Deputatul Ion Melinte consideră și el că este nevoie ca toți cei care merg în parlament în următorul mandat, trebuie să-și dorească această unire economică a Moldovei cu restul țării, prin elaborarea unei stategii comune la care să adere toate forțele politice, parlamentarii din toate județele Regiunii Nord-Est, care să conțină investiții în infrastructură și soluții pentru eliminarea decalajelor economice. "Politicienii trebuie să aibă o agendă comună pentru ca județul Bacău să se dezvolte" Cristinel Manolache, candidatul PMP pentru Camera Deputaților, a vorbit despre necesitatea unui proiect comun pentru județul Bacău. "Dacă vrem ca Baacăul să se dezvolte, toți politicienii trebuie să stea la aceeași masă și să aibă o agendă comună, agendă care să cuprindă soluții pentru ieșirea din această situație. Când ne întoarcem acasă, trebuie să venim cu soluții pentru Bacău, cu finanțări, cu proiecte realizabile", spune Cristinel Manolache. El și-a manifestat scepticismul în ceea ce privește dorința PSD de a conlucra pe aceste teme și a dat ca exemplu ultima ședință de Consiliu Local, în care PSD, prin Cosmin Necula, a încercat să promoveze un proiect de hotărâre privind înființarea Direcției de Servicii Publice în Bacău, fără consultarea tuturor partenerilor din Consiliul Local. "Domnul Necula vorbea în campania electorală despre transparență, dar acum procedează exact pe dos. Înființează o direcție, fără să se consulte cu nimeni din consiliul local. Există serioase semne de întrebare referitoare la această viitoarea direcție de servicii publice, pentru că vorbim de fonduri publice, iar noi dorim ca ea să fie condusă de oameni competenți, nu de postaci și lipitori de afișe ai PSD", a punctat Manolache. PUBLICAT LA COMANDA PMP, CUI 11160002