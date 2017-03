Cronica rutieră

Conducea un moped neînmatriculat

La data de 2 martie a.c., în jurul orei 14.00, poliţiştii din cadrul Postului de Poliție Corbasca au depistat în flagrant un tânăr de 23 ani, din comuna Pâncești, în timp ce conducea un moped neînmatriculat.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că tânărul în cauză nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație a unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Dosar penal pentru alcool

La data de 02 martie a.c., în jurul orei 18.00, poliţiştii din cadrul Postului de Poliție Săucești au depistat un bărbat de 65 ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie, pe raza comunei Săucești, fiind sub infleunța băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat și i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 03 martie a.c., în jurul orei 01.00, polițiștii Postului de Poliție Zemeș au depistat în flagrant un bărbat de 33 ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism pe DC 180A, aflându-se sun influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat și i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Totodată s-a stabilit faptul că autorizația de circulație provizorie este expirată.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

Conducea un vehicul neînmatriculat

La data de 02 martie a.c., în jurul orei 17.30, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au depistat pe DN 2F, pe raza localității Buhoci, un bărbat de 41 ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism fără a avea montate plăcuțe de înmatriculare.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui vehicul neînmatriculat.