Cultura Contraste armonizate de Desteptarea - Trio Contraste: Ion Bogdan Ștefănescu – flaut, Doru Roman – percuție și Sorin Petrescu – pian, au revenit cu episodul II din ciclul „Mai în glumă, mai în serios". Muzicieni cu un remarcabil traiect artistic, ce au concertat la Filarmonicile din țară, în Germania, Austria, Norvegia, Polonia, China, câștigători ai unei burse la Darmstadt în 1990 și a Premiului Uniunii Compozitorilor din România în 1986, Trio Contraste participă la nenumărate Festivaluri de muzică modernă, importanți compozitori români dedicându-le lucrări. Recitalul lor prezintă piese de Leroy Anderson, Henry Mancini, Maros, Bomhof, Paliev, și lucrări de Franz Schubert ori Eric Satie. În concertul de astăzi, protagoniștii Trio-ului Contraste vor interpreta trei lucrări în primă audiție: Burlesca de Andrei Tănăsescu, Introducere și Scherzo de Fr. Gulda și Bossa Merengova de M. Mower, ultimele două orchestrate de S. Petrescu. La pupitrul orchestrei băcăuane, în această săptămână, un dirijor cunoscut publicului pentru impetuozitatea sa, italianul Orazio Baronello. Născut la Messina, studiază contrabasul la Conservatorul din Palermo, compoziția la Roma și dirijat orchestră la Pescara. Asistent al maestrului austriac Gustav Kuhn, realizează lucrări complexe din literatura muzicală universală. A colaborat cu orchestrele din România, o vreme a fost dirijor permanent la Ploiești și numele său este prezent în prestigioase festivaluri internaționale de muzică, precum cele de la Sofia sau Taormina. Criticii muzicali îi recunosc activitatea încununată de succes. Orazio Baronello revine mereu cu plăcere în Bacău, deoarece se simte stimulat să lucreze împreună cu orchestra Filarmonicii Mihail Jora. În această seară, vom audia Simfonia a II-a în Re Major, compusă de Johannes Brahms în anul 1877, opus pe care oricând îl așteptăm în programele de concert. Ozana Kalmuscki

