– Asociația de proprietari nr. 3 din Bacău contestă facturile emise de CET Bacău (actual Thermoenergy) în perioada 2012-2015 – pentru că CET a intrat în faliment, conducerea asociației se judecă acum cu Sierra Quadrant, lichidatorul judiciar De aproape doi ani, Traian Rădulescu, președintele Asociației de proprietari nr. 3 din Bacău, se judecă cu Sierra Quadrant pentru o serie de facturi emise în anii 2012 – 2015. Traian Rădulescu a cerut instanței de judecată ca lichidatorul judicar să facă dovada consumurilor din perioada respectivă, pentru că, spune el, CET-ul a încasat sume de nedrept, în baza unor documente nejustificate. Din declarațiile lui Rădulescu reiese ca nici administrația Stavarache nu era străină de acest lucru, pentru că a atribuit subvenții nemeritate unor persoane fictive, care nu fac parte din Asociația de proprietari nr. 3. "A trecut mai bine de un an și jumătate de procese, timp în care reprezentanții Sierra Quadrant nu au prezentat documente certe care să justifice facturile emise pentru asociația noastră. De fiecare dată au invocat fel de fel de motive, iar când au venit cu documente în instanță, acestea nu corespundeau realității. Apar în listele cu beneficiarii de subvenții persoane care nu sunt în asociația noastră, iar facturile emise pentru consum sunt incorecte pentru că nu au mai citit gigacalorimetrele din anul 2010. Multe aparate nici nu mai există! Cum justifică consumurile?", declară Traian Rădulescu, președintele Asociației de proprietari nr. 3. Acesta spune că gigacalorimetrele au fost montate înainte de anul 2002, nu au fost verificate metrologic, nu există date referitoare la citirea lunară a indexului la gigacalorimetre, drept pentru care nu este posibil să se facă un calcul referitor la consumul de energie termică. Expertul tehnic judiciar angajat de Asociația de proprietari nr. 3 consemnează că determinarea cantităților de energie termică aferente consumurilor blocurilor din asociație a fost făcut de CET în sistem parțial utilizând SET scări și coeficient Gcal/SET rezultat din consumul contorizat de Colegiul de Artă "George Apostu" care este alimentat la același punct termic. "Acest mod de determinare a cantităților de energie termică ce revin blocurilor utilizând SET scări și coeficient Gcal/SET aferent consumului contorizat de liceu nu poate fi aplicat blocurilor și scărilor din asociație pentru că nu este aceeași suprafață de încălzire, proprietarii apartamentelor au montate la calorifere robineți gradați și repartitoare de costuri permițându-le să închidă parțial sau total circuitul agentului termic pentru a plăti diferențiat", precizează Neculai Scânteianu, expert tehnic judiciar. În plus, nici numărul de utilizatori dintr-un bloc nu este același cu numărul de utilizatori de la Colegiul de Artă "George Apostu". În urma analizei făcute de expert reiese că liceul este contorizat, însă, asociația nu, deși ambele sunt alimentate din același punct termic. În concluzie, rezultă că nu poate fi făcută o paralelă între consumul contorizat de energie termică de la Colegiul de Artă "George Apostu" și cel de la scările de bloc din Asociația de proprietari nr. 3. În urma acestei expertize, reiese că facturile emise de SC CET SA Bacău către Asociația de proprietari nr. 3 (pentru perioada 15.07.2012 – 16.07.2015) nu au niciun fundament, iar cantitatea de energie facturată nu corespunde pretențiilor reclamantei. Față de cele prezentate, reprezentanții Sierra Quadrant nu fac comentarii suplimentare. "Pentru că este un proces în desfășurare, să lăsăm justiția să se pronunțe", declară Dan Năstac, jurist consult la Sierra Quadrant. În replică, Traian Rădulescu le reamintește reprezentanților Sierra Quadrant că Articolul 275 din Codul Penal spune clar că: "sustragerea, distrugerea, reținerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani".

