Aleșii băcăuanilor au discutat, joi, 18 proiecte care figurau pe ordinea zi, cel privind regulamentul pentru taximetre fiind retras, și încă șase, adăugate la diverse. Au trecut fără niciun vot împotrivă rectificare bugetului cu 353.000 de lei, sumă alocată de Guvern pentru consolidarea blocurilor, concesionarea unui cabinet medical, asocierea Consiliului Local (CL) Bacău cu Insectoratul de Poliție Județean pentru organizarea unei competiții și premierea halterofilului Ionuț Ilie și a antrenoului său, George Călin. „Nu pot decât să vă mulțumesc că sunteți alături de noi și ne susțineți, pe mine și pe Ionuț, sportivul numărul 1 al Secției de haltere”, a declarat George Călin. Deși e doldora de medalii, Ionuț a declarat: „Promit că în viitor voi face mai mult și voi încerca să ajung chiar olimpic.” Tot fără niciun vot împotrivă au fost aprobate proiectele care au modificat organigrame, premierea băcăuanilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie, modificarea chiriilor pentru locuințele ANL și trecerea unui teren al MApN în domeniul municipiului. „Este un teren neutilizat, situat în spatele Centrului de Afaceri și Expoziții, scopul preluării acestuia fiind de a înființa un parc industrial. Existența parcului industrial va aduce plusvaloare, locuri de muncă, sume din impozite la bugetul local”, a explicat primarul Cosmin Necula. Există deja investitori interesați să ia în concesiune teren, să înființeze hale industriale și să desfășoare activități lucrative în Bacău, a adăugat el. Nici alte inițiative, cum ar fi extinderea unui contract de închiriere sau plata cotizației către Asociația Piețelor nu au primit voturi „contra”. Pentru Celula 1, o extraordinară! Doar finanțarea a șase biserici a dezmorțit puțin atmosfera din sala de ședițe. Cel care a combătut vehement proiectul a fost Iulian Ichim, reprezentantul Asociației Misiunea Creștină. Pr. Mihai Beicu, prezent în sală, a încercat să apere proiectul. „Biserica «Intrarea Domnului în Ierusalim» se construiește de foarte mulți ani dar ne lovim de sărăcia enoriașilor. Știu că primăriile nu sunt obligate să construiască biserici. Noi nu solicităm să ni se construiască biserica, ci doar un mic ajutor”, a spus, sfios, pr. Mihai Beicu, mirându-se că „toate au mers lin în această ședință și tocmai la acest proiect lucrurile s-au împotmolit.” La „Diverse” au fost discutate șase proiecte, toate aprobate, cu excepția ultimului, care era și cel mai important. „E vorba despre Celula 1, care a fost realizată prin programul ISPA și care a ajuns la finalizare. În apropiere se află Celula 2, gestionată de Consiliul Județean. Deoarece Celula 1 va fi acoperită și va intra în conservare, anexele și utilajele trebuie transferate Consiliului Județean”, a explicat Constantin Scripăț. Liberalii s-au abținut de la vot, astfel încât proiectul a picat. „Dacă nu aprobăm proiectul vom fi nevoiți să ducem gunoiul în altă parte, iar cel mai apropiat depozit se află în Buzău! Cred că vă dați seama cât va costa transportul”, i-a avertizat viceprimarul. Degeaba s-a oferit Constantin Scripăț să dea lămuriri, niciunul dintre aleși nu a pus întrebări. „Nu-i nimic, mai facem o extraordinară”, s-a auzit o voce dinspre grupul PNL. 7 SHARES Share Tweet

