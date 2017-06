Sport Buhușenii, în prim-plan la karate de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Orașul Pitești a găzduit o interesantă competiție de Enshin Karate, la care au participat cluburi din Pitești, Oltenița, Călărași, Bacău, Piatra Neamț și Belarus. Din Buhuși, pe lângă sensei Nicolae Costin au participat și cei doi sempai, Neculai Florea și Norocel Lupu, care i-au ajutat pe organizatori să asigure arbitrajul la secțiunile kata și kumite. Evenimentul a fost monitorizat de marele maestru Kancho Joko Ninomyia, fondatorul stilului Enshin Karate, care a revenit în Europa, pentru a susține două stagii de pregătire în România și Grecia. La competiția din Pitești au fost remarcați buhușenii Dragoș Bărgăoanu (locul I, kumite), Dumitru Francesca (locul I, kumite; locul al III-lea, kata), Bianca Teodorescu (Locul al II-lea, kumite), Andreea Cășeriu (locul al III-lea, kumite), antrenați de sensei Nicolae Costin. ,,Anul viitor, ne-a spus sensei Nicolae Costin, Kancho Joko Ninomyia va reveni în România în vederea susținerii unui stagiu de pregătire și monitorizării unei competiții, manifestări pe care le voi organiza eu”. Este de așteptat ca orașul Buhuși să fie gazda acestor manifestări. Sensei Nicolae Costin este cel care a introdus, în 2002, stilul Enshin Karate în România. 1 SHARES Share Tweet

