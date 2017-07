Atmosferă orașului este încinsă la propriu și la figurat în aceste zile de weekend. Început încă de joi, Hramul Bacaului a scos din casă mii de bacauani care au ținut să fie prezenți în zona cuprinsă între parcare de la Stadionul Municipal și terenurile de tenis din Baza Sportivă, acolo unde sunt amplasate scena, terasele și tiribombele. Chiar dacă meteorologii au anunțat coduri severe de temperaturi înalte, acest lucru nu i-a oprit pe bacauani să meargă să sărbătorească. Dimpotrivă. Mai ales la orele serii, când soarele nu mai dogorește atât de puternic, numărul băcăuanilor prezenți la Hram a crescut. Aceștia au petrecut la un mic și o bere sau cu delicatese de mare (scoici, creveți, raci, etc – n.r.), au ascultat și chiar au încins hore pe muzică populară interpretată de diverși cantautori locali sau au ales să-și dea copiii în diferitele mașinării de distracții. De cealaltă parte, în Parcul Cancicov a început Street Delivery, o acțiune foarte interesantă pusă la cale de tinerii care se ocupă de proiectul Bacău-Capitala Tineretului din România. În doar câteva cuvinte, pe Aleea Parcului există o scenă pe care se cântă rock (de foarte bună calitate-n.r.), apoi, chiar la intrarea în parc există o zonă cu hamace unde se poate sta la relaxare, o zonă de ateliere super interesante, o zonă de food, și foarete important, după lăsarea întunericului puteți savura proiecții de filme românești. Cele două manifestări vor continua pe toată perioada weekendului și vor oferi băcăuanilor numeroase surprize plăcute ce nu trebuiesc ratate, surprize pe toate gusturile. 1 of 5 107 SHARES Share Tweet

