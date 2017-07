Săptămâna viitoare, pe terenul mobil care va fi amplasat în spatele Casei de Cultură și la baza sportivă TNT vor avea loc partidele turneului final ce vor decide noua campioană a României Anul acesta, lupta pentru titlul național la minifotbal se va da în Bacău. Totul, cu prilejul Festivalului de Minifotbal din România, evenimentul cu cea mai mare amploare organizat de Federația Română de profil. Forul condus de Ioan Onicaș a încheiat contracte de asociere cu Consiliul Local și Consiliul Județean pentru manifestarea ce se va derula în perioada 11-15 iulie și care va fi inclusă în cadrul proiectului „Bacău, Oraș European al Sportului”. „Acordarea statutului de gazdă reprezintă o recunoaștere adusă Bacăului pentru contribuția sa la dezvoltarea minifotbalului din România”, a precizat pentru „Deșteptarea” secretarul general al Federației Române de Minifotbal, Attila Takacs. Festivalul, al cărui principal punct de atracție îl constituie faza finală a Campionatului Național, va avea ca preambul două competiții rezervate copiilor născuți în anii 2008 și 2009 ce vor reuni, pe terenurile bazei sportive TNT, următoarele echipe participante: FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”, Juniorul București, Start Brăila, Corona Brașov, Pro Sport Focșani, Didi Iași, Zimbrul Tulcea și Juniorul Botoșani. Echipele vor fi împărțite în două grupe de câte patru, primele două clasate calificându-se în semifinale, iar formațiile de pe locurile 3 și 4 continuând competiția cu meciurile de clasament. Marți, 11 iulie, cu începere de la ora 9.00, se vor disputa partidele din grupe, iar miercuri, de la aceeași oră, vor demara jocurile care vor stabili ordinea finală a celor două competiții juvenile. Miercuri seara, imediat după premierea copiilor, pe terenul mobil care va fi amplasat în parcarea din spatele Casei de Cultură, va avea loc festivitatea de deschidere, urmată de primele jocuri din cadrul turneului final al Campionatului Național. Joi și vineri, pe terenul din spatele Casei de Cultură și la baza sportivă TNT se va desfășura grosul competiției: meciurile din grupe și cele din sferturile de finală. Sâmbătă, 15 iulie, centrul de interes va fi asigurat în exclusivitate de terenul din spatele Casei de Cultură, care va găzdui semifinalele și, de la ora 18.00, finala în urma căreia vom cunoaște noua campioană a României. Pentru titlu se bat și două reprezentante ale Bacăului, Golden Boys, în calitate de campioană a orașului gazdă și Coriolan, echipă calificată la turneul final în urma turneului regional desfășurat săptămâna trecută, la Iași. Cu foștii divizionari A Ciocoiu, Gheorghiu și Doboș în echipă, Golden Boys țintește cel puțin o prezență în semifinale, în timp ce Coriolanul lui Andrei Întuneric și Gabi Boghian și-a propus un parcurs cât mai bun. Bătălia pentru titlul deținut actualmente de sibienii de la FC Hermannstadt se anunță acerbă, chiar dacă sau mai ales pentru că la turneul final de la Bacău nu au reușit să se califice echipe cu pretenții precum „Neatza și prietenii” sau reprezentantele Iașiului. Pe lângă un cec de aproximativ 3000 de euro, campioana va primi și licența de participare în viitoarea ediție a Ligii Campionilor. Grupele turneului final al Campionatului Național

Grupa A: Stanorom Bolotești, Divertis Târgoviște, FC Hermannstadt Sibiu, Beerhunters Alba Iulia, Sporting Brad.

Grupa B: Nedav Arad, Juventus Sibiu, Ajax Galați, Golden Boys Bacău, Phoenix Craiova.

Grupa C: MAV Sport Timișoara, Coriolan, DIA Guard Divino Zalău, Ary& Robi Buftea, AC Luciano Arad.

Grupa D: Old Boys București, AEK Oradea, Extratereștrii Bistrița, Corvinul Hunedoara 2011, Lin& Ema Alba Iulia. „Ținând cont ca evoluăm acasă, obiectivul nostru în primă fază este să ajungem în semifinalele campionatului. Odata ajunși acolo, putem să ne gândim și la un obiectiv mai îndrăzneț”

Gabi Coșa (Golden Boys Bacău) „Vrem să facem o figură fruimoasă, mai ales ca jucăm pe teren propriu. Avem șanse de a trece de grupe, chiar dacă ne așteaptă adversari puternici”

