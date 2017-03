Social Băcăuanii, nemulțumiți de calitatea facilităților medicale de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Oradea, reședința și cel mai mare oraș din județul Bihor, este centrul urban cu cele mai bune facilități medicale din România, în condițiile în care localitatea deține 16 spitale de stat și private, alături de alte peste 90 de cabinete private și zeci de farmacii, relevă un studiu de specialitate. Clasamentul continuă cu orașele Brașov, Timișoara, Târgu Mureș, Baia Mare, Pitești și Cluj-Napoca. La polul opus, printre cele mai dezavantajoase orașe din punctul de vedere al facilităților medicale se numără Giurgiu, Focșani, Tulcea, Călărași, Constanța, Bacău și Vaslui. La nivel de regiuni istorice, Banat a fost desemnat de 8.332 de români drept regiunea cu cele mai bune facilități medicale, fiind urmată de Maramureș, Crișana și Transilvania. Cel mai mic punctaj la capitolul percepției locuitorilor față de facilitățile medicale în orașele și cartierele lor a fost obținut de Dogrobea, Moldova și Muntenia, în timp ce zona București și Ilfov se află la mijlocul clasamentului, potrivit studiului realizat de platforma de anunțuri imobiliare Storia.ro și agenția de cercetare D&D Research. „În general, orașele cu un număr mare de locuitori, cu un Produs Intern Brut ridicat și o rată a șomajului scăzută au fost considerate și orașele cu cele mai bune facilități medicale. La polul opus, cele mai dezavantajoase orașe din punct de vedere al facilităților medicale au în medie sub 100.000 de locuitori și o rată a șomajului ridicată”, arată analiza.

În ceea ce privește Capitala, aceasta ocupă locul 9 în topul orașelor cu cele mai bune facilități medicale din România. În clasament, peste 29.000 de bucureșteni și-au evaluat cartierul în care locuiesc, iar pe primul loc se situează cartierul Ștefan cel Mare, urmat de zonele Dorobanți, Cotroceni, Floreasca, Basarabia, Aviației și Titan. Ultimele poziții sunt ocupate de Prelungirea Ghencea, Ferentari și 23 August (Cățelul). De asemenea, Giulești, Baicului, Rahova sau Militari sunt, la fel, cartiere desemnate de bucureșteni ca fiind dezavantajoase din punct de vedere al facilităților medicale. Percepția asupra accesului la cele mai bune facilități medicale este cea de-a treia tema a studiului ‘Orașele și cartiere din România’, ce se va desfășura până la finalul anului 2017. Până în prezent, aproape 170.000 de români au răspuns chestionarului propus de realizatorii studiului. AGERPRES 23 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.