Autoritățile intervin la Ghimeș

Urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase care au afectat in seara zilei de 31.05.2017, partea de nord est a judetului Bacau, cu precadere bazinul hidrografic al raului Trotus si comuna Ghimes Faget, in satul Rachitis, au fost inundate 5 case, 2 poduri din beton si au fost afectate si cateva drumuri comunale.

Viitura a surprins si 2 persoane aflate intr-un atelaj (caruta cu cai) care traversau albia paraului Valea Rece. Persoanele (Neagu Ion si Neagu Valerica), ulterior gasirii atelejului rasturnat in apa, au fost date disparute.

In vederea coordonarii actiunilor de aparare operativa si pentru diminuarea riscului de inundare, la fata locului s-au deplasat in data de 31.05.2017 orele 22.00: prefectul si subprefectul judetului Bacau, directorul tehnic al ABA Siret Bacau si directorul SGA Bacau.

De asemenea la locul evenimentului s-a deplasat un echipaj din cadrul ISU Bacau, cu 11 subofiteri, un ofiter si 3 autospeciale cu motopompe, precum si echipaje speciale de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi (20 subofiteri, un ofiter si 4 autoturisme), Inspectoratul Judetean de Politie (8 lucratori de politie, un ofiter si 4 autoturisme) si Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu ( 2 ofiteri, 8 subofiteri si un microbuz), respectiv 20 voluntari de la serviciul specializat al primariei comunei Ghimes Faget.

Au fost constituite inca de aseara echipe mixte de cautare a disparutilor, iar in aceasta dimineata la ora 7,30 a fost gasita decedata, persoana de sex feminin.

Cautarile au continuat si la aceasta ora a fost identificat, decedat – si barbatul care a fost dat aseara ca disparut.

La momentul transmiterii acestei note informative prefectul si subprefectul judetului sunt in zona afectata, pentru coordonarea in continuare a operatiunilor de interventie si stabilirea prioritatilor pe termen scurt si lung in vederea normalizarii situatiei in zona.

De asemenea ABA Siret, prin SGA Bacau actioneaza la fata locului, dupa cum urmeaza:

– in punctul Ghimes Faget, pe raul Trotus se actioneaza cu un buldozer in vederea refacerii recalibrarii albiei (pentru asigurarea sectiunii de scurgere).

– SGA Bacau va trimite si un excavator detasat din zona de lucru pe raul Casin ( lucrare in curs de executie prin Programul de Gospodarire a Apelor 2017) .

– in punctul Goioasa, raul Trotus se actioneaza cu un excavator in vederea refacerii si recalibrarii albiei (pentru asigurarea sectiunii de scurgere).