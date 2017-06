Sport Automobilism / Euro-debut de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Anul acesta, Raliul Moldovei Bacău face parte din Trofeul European de Raliuri și Trofeul Balcanic Ajuns la ediția a șaptea, Raliul Moldovei Bacău, competiție programată pe 16-17 iunie ca etapă în CN Raliuri Dunlop și CN Național de Raliuri 2 Dunlop, intră din acest an în circuitul european. Concret, în anul în care Bacăul a preluat titlul de Capitală a Tineretului din România și a primit titulatura de „Oraș european al sportului” din partea ACES, Raliul Moldovei Bacău face parte din Trofeul European de Raliuri și Trofeul Balcanic, campionate europene desfășurate sub egida FIA. „Acest eveniment sportiv care are ramificații puternice în plan social s-a pliat foarte bine pe cele două proiecte mari: Bacău- Capitala Tineretului și Bacău- Oraș European al Sportului. Comparativ cu anii trecuți, Raliul Moldovei propune în 2017 multe elemente de noutate care vor stârni interesul pasionaților de motosport. Am pregătit un program excepțional, susținut în totalitate de Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local și Primăria Bacău, Consiliul Local Moinești și consiliile locale ale comunelor Zemeș și Măgirești”, a declarat organizatorul competiției, Adrian Răspopa, președintele ACS Rally Spirit, la conferința de presă desfășurată vineri, la Consiliul Județean. La capitolul new-entry figurează Parada retro-mobilelor, care propune piese de colecție, cea mai veche mașină înscrisă fiind un Ford T din 1937. Competiția, al cărui start festiv va fi dat joi, 15 iunie, la ora 20.00, în Bacău, propune două zile de concurs. Vineri, 16 iunie, de la ora 11.28, va avea loc prima probă specială, la Runcu, ziua încheiindu-se cu Super-Speciala programată de la ora 18.17, pe circuitul stradal amenajat în centrul Bacăului. „Fac un apel la clemența băcăuanilor deoarece planul de securitate care include montarea a 3 kilometri de gard va crea un disconfort la nivelul traficului”, a anunțat Adrian Răspopa. Cea de-a doua zi de concurs va începe la ora 9.41, cu proba specială 10 de la Hemeiuși, ultima probă specială, cea cu numărul 17, derulându-se la Buhuși, în jurul orei 15.41. Sosirea în Bacău va avea loc în apropiere de ora 17.00, după festivitatea de premiere, de la ora 20.30 urmând să aiba loc un super-concert Holograf. Raliul Moldovei Bacău va include șase ore de transmisiuni TV pe posturile TVR1, TVR Iași, TVR 3, dar și pe Dolce Sport. „Va fi un festival al transmisiunilor live. Nicio altă competiție de motor-sport din România nu va avea o asemenea expunere TV”, a punctat Adrian Răspopa. „Va fi un capital de imagine pozitiv pentru județul Bacău. Este un eveniment de anvergură și, totodată, cel mai important eveniment sportiv organizat anul acesta în Bacău”, a declarat la conferința de presa de vineri Silviu Pravăț, vice-președintele Consiliului Județean Bacău. „Pentru Moinești, oraș ale cărui trasee sunt foarte apreciate de piloți, Raliul Moldovei constituie un element de promovare la nivel național și chiar european”, a afirmat primarul Moineștiului, Valentin Vieru. „Este pentru al treilea an la rând în care comuna Măgirești este inclusă în Raliul Moldovei și vă promit că în 2018 vom amenaja un traseu nou”, a anunțat primarul comunei Măgirești, Ionică Câdă. „Sperăm să ținem pasul și să facem și în acest an o figură frumoasă”, a mărturisit primarul Zemeșului, Răzvan Tudosă. Înscrierile echipajelor la Raliul Moldovei Bacău 2017 se vor încheia luni, însă participarea se prezintă deja una peste medie, la start urmând să fie prezente mai mult de 40 de mașini. 2 SHARES Share Tweet

