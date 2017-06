Cultura Aşteptându-l pe Samuel Beckett de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Grupul de cercetare LOGOS, afiliat Centrului INTERSTUD şi Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării de la Facultatea de Litere a Universităţii “Vasile Alecsandri”, a organizat sâmbătă, 10 iunie 2017, ora 10, conferinţa “Beckett, spaţiul vid şi teatrul fenomenologic”, susţinută de Liviu Dospinescu – professeur agrégé, director al programului de studii teatrale la Département de littérature, théâtre et cinéma, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université LAVAL (Québec, Canada). Conferinţa se desfăşoară în cadrul unui program iniţiat de Grupul de cercetare interdisciplinară LOGOS şi derulat în colaborare cu Teatrul „Bacovia”, Centrul de Cultură „George Apostu” şi Universitatea Laval. În aceeaşi zi, de la ora 16.00, la Teatrul Municipal “Bacovia” s-a desfăşurat un Atelier de cercetare-creaţie “Teatrul lui Samuel Beckett: strategii ale punerii în scenă şi principii ale jocului «actorului bechettian»”. Luni, 12 iunie, de la ora 17.00, la Centrul de Cultură “George Apostu”, profesorul Liviu Dospinescu va suţine o nouă conferinţă cu tema “Discursurile «inocenţei»: câteva aspecte culturale marcante în literatura, teatrul şi cinematografia din Turcia contemporană”. 0 SHARES Share Tweet

