Politica Alegeri anticipate la Moinești, pe 11 iunie de Silvia Patrascanu - Locuitorii municipiului Moinești au rămas fără primar după ce Viorel Ilie a candidat la parlamentarele din 11 decembrie 2016 și a câștigat fotoliul de senator. Atribuțiile sale au fost preluate de viceprimarul Valentin Vieru, numit interimar. Ambii sunt membri ai filialei ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților). În ultima ședință, Guvernul a stabilit că pe 11 iunie vor avea loc alegeri parțiale în România. Scrutinul local parțial pentru alegerea primarului va fi organizat în 35 de comune, 9 orașe și 5 municipii, primul nominalizat dintre municipii fiind Moineștiul. „Precizăm că în cazul unor alegeri locale parțiale, data desfășurării acestora se stabilește cu cel puțin 35 de zile înaintea votării, potrivit art. 10 alin. 2 din Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale" se arată în comunicatul Guvernului. Tot în ședința de joi, Executivul a stabilit calendarul acțiunilor din perioada electorală, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor și măsurile tehnice necesare organizării acestora. Alegerile parțiale vor fi organizate în 5 municipii : Moinești, județul Bacău, Craiova, județul Dolj, Târgu Jiu, județul Gorj, Lupeni, județul Hunedoara, Roman, județul Neamț, 9 orașe – Râșnov, Lehliu Gară, Amara, Fierbinți-Târg, Țăndărei, Ulmeni, Baia Sprie, Bușteni, Băicoi și în 35 de comune.

