Economie Afaceri mai mari cu 8% la Aerostar în 2016 de Petru Done Compania Aerostar, din Bacău, a raportat pentru 2016 afaceri de peste 356 de milioane de lei, în creștere cu 8% față de rezultatele obținute în anul anterior și un profir net de aproape 56,5 milioane de lei (față de numai 52,2 milioane de lei în 2015). Din acest profit, acționarii companiei au aprobat un fond pentru dividende de peste 13,7 milioane de lei, pentru un dividend brut pe acțiune de 0,09 lei. Din cifra de afaceri realizată, Aerostar Bacău a vândut produse și servicii pe piața internă de 100 de milioane de lei, iar la export echivalentul a 255,2 milioane de lei. „Anul 2016 – se arată în mesajul președintelui Grigore Filip – a fost un an cu rezultate bune, care urmează după o succesiune de ani de succes și creștere sănătoasă și robustă a companiei. Profitul brut, în valoare de peste 65 de milioane de lei, a înregistrat o creștere de 10% față de anul anterior. Acțiunile Aerostar s-au apreciat pe bursă, având la sfârșitul anului 2016 o capitalizare bursieră însemnată, cu valori apropiate de maxime istorice. Clienții și piața unde activăm au recunoscut compania ca un furnizor major pentru aviația civilă globală. Ne propunem ca și în anii care urmează ponderea domeniului aeronautic în cifra de afaceri să fie De peste 85%. Aerostar vrea să-și crească amprenta pe piață, în special pe cea externă, astfel încât exportul să reprezinte peste 80% din cifra de afaceri".

