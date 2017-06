Actualitate Activitate sportivă în onoarea lui Dan Botezatu de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În data de 18.06 ac.începând cu ora 10.00 la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău a avut loc o activitate sportivă în cinstea celui care a fost plt. maj Dan Botezatu, la implinirea a nouă ani de la trecerea in neființă a acestuia. Activitatea s-a concretizat în desfășurarea unui stagiu sportiv –Krav Maga, la care au participat foști colegi și instructori de arte marțiale ai maestrului Dan Botezatu. Activitatea a fost condusă de domnul Buffardi Emilo- instructor de arte marțiale și director tehnic la Federația Sportivă WFMC din Italia, cu participarea doamnei Măgirescu Cernat Mariana Irina, instructor sportiv în Italia. Dan Botezatu s-a născut la data de 17 februarie 1972 în Moineşti, judeţul Bacău, iar în 2008 (pe 18 iunie) a plecat dintre noi .În 1994 a câştigat campionatul naţional la toate probele la care a participat (aur la kumite individual, kata individual şi kata echipe). În 2002 începe să predea ca profesor-instructor la cursurile de karate organizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti. În decembrie 2005 a fost citat prin O.Z.U. de Jandarmeria Română pentru rezultatele sportive , iar în iunie 2007 a fost decorat cu distincţia “Bărbăţie şi credinţă” pentru servicii deosebite în îndeplinirea misiunilor specifice, devotament faţă de instituţia Jandarmeriei şi realizările obţinute. În prezent munca lui Dan Botezatu este continuată la clubul care îi poartă numele de către unul dintre elevii săi de suflet – Ionuţ Căşeru (2 Dan Karate) – sperând ca prin antrenamentele de la sală şi medaliile aduse de sportivi să menţină viu spiritul celui care a fost, este şi va rămâne mereu în memoria tuturor celor care l-au cunoscut ca un excelent sportiv, un militar decorat, un antrenor desăvârşit și un bun prieten, un nemuritor…DAN BOTEZATU. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.