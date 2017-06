Social A găsit o armă de foc, dar nu s-a grăbit să o predea de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În loc să predea autorităţilor o armă letală găsită, un băcăuan şi-a luat fratele şi un vecin şi a mers pe câmp să o testeze. Bărbatul s-a ales cu o condamnare pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. În noaptea de 19 iulie 2015, poliţiştii din Căiuţi au fost sesizaţi de un paznic din cadrul Ocolului Silvic Căiuţi care a văzut, pe un câmp din satul Mărceşti, trei persoane înarmate cu o armă confecţionată artizanal. Poliţiştii i-au identificat pe cei trei şi au găsit asupra lor o armă de vânătoare şi 5 cartuşe. Inculpatul T.C. a susţinut că arma şi cartuşele le-a găsit în cursul aceleiaşi zile, în groapa de gunoi şi a venit cu ele la marginea satului Mărceşti cu intenţia de a verifica dacă acestea funcţionează. Cei trei nu figurau în evidenţele Registrului Naţional al Armelor ca deţinători legali de arme şi muniţii. Din raportul de constatare criminalistică a IPJ Bacău rezultă că arma găsită este o armă de foc lungă, cu repetiţie, cu percuţie centrală, cu patul confecţionat artizanal din lemn, iar componentele metalice provin de la o armă de tipul „Mauser K98”. Arma are calibrul 8 mm şi face parte din categoria armelor letale, fiind în stare de funcţionare. De asemenea, cele 5 cartuşe fac parte din categoria muniţiilor letale în stare de funcţionare. Doar T.C. s-a ales cu dosar penal după ce a declarat că ceilalţi doi nu au ştiut de la început că el are o armă asupra lui. Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Oneşti, instanţă care l-a condamnat pe T.C. la o pedeapsă de 9 luni închisoare, cu suspendare, motivat de faptul că deţinerea armei a creat o stare de pericol, iar infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie. Sentinţa poate fi atacată cu apel. 4 SHARES Share Tweet

