Aproximativ 1.000 de familii vor petrece sfârsitul de saptamâna in frig. In aceasta situatie se gasesc consumatorii Thermoenergy care locuiesc in zonele unde se lucreaza la modernizarea retelelor de termoficare.

Desi lucrarile au avansat in unele zone, iar o parte din punctele termice au fost puse in functiune, tot au mai ramas in frig 1.000 de apartamente. Reclamatii privind lipsa caldurii au venit de la PT4, PT9 si PT 152, insa, reprezentantii Thermoenergy spun ca plângerile sunt justificate partial.

„Situatia de vineri, la ora 6.00 arata ca PT4 distrubuie caldura de ieri. Un singur bloc nu are inca agent termic pentru ca proprietarii au probleme pe reteaua interioara. De la PT9 avem promisiuni ca lucrarile se vor finaliza pe 20 octombrie, iar la PT152, la noi nu arata nicio defectiune. Faptul ca am inceput sa dam caldura nu inseamna ca furnizam permanent.

Atunci când temperatura exterioara depaseste pe timpul zilei 10 grade Celsius, instalatiile se opresc automat. Acest lucru nu se traduce prin avarii!”, declara Narcisa Antoneac, purtator de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacau

Presati de consumatori si de furnizorul de agent termic, firmele executante au promis ca vor lucra inclusiv sâmbata si duminica la schimbarea conductelor, pentru a mai scurta din termenul lucrarilor.