Sport 8 din 11 Judo/ "Cupa Orașului Soroca" de Dan Sion Recent, orașul Soroca din Republica Moldova a găzduit un turneu internațional de judo, care a reunit pe spațiile de luptă sportivi reprezentând 23 de echipe din România, Ucraina și, evident, țara gazdă. Bacăul a fost reprezentat de 11 judoka de la SCM și CSȘM antrenați de profesorul Aurel Chelariu. Opt din cei 11 băcăuani au urcat pe podium la „Cupa Orașului Soroca". Totodată, să notăm că Rareș Galea, concurent la categoria de vârstă U10, a fost cel mai tânăr participant al competiției. Rezultatele înregistrate de SCM și CSȘM Bacău: Locul 1: Alexandru Burcă- 73 kg, U18. Locul 2: Ionuț Pușcașu- 66 kg, U 18 și Dragoș Prosie- 73 kg, U18. Locul 3: Rareș Galea- 27 kg, U10, Ștefan Buga- 30 kg, U13, Andrei Buga 34 kg, U13, Marcus Herghelegiu- 38 kg, U13 și George Crețu- 73 kg, U18. Locul 5: Eduard Benchea- 34 kg, U13 și Radu Nistor- 34 kg, U13.

