Contrasens Votul diasporei e sfânt doar la români de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cetățenii britanici care locuiesc în străinătate de mai mult de 15 ani nu vor avea dreptul să voteze la alegerile legislative de pe 8 iunie. Decizia nu este nouă, însă actualul guvern a promis, anul trecut, să elimine această restricție care afectează circa un milion de alegători. Aceștia nu au putut vota nici la referendumul pentru ieșirea din UE și, se vede, nu vor putea să o facă nici la alegerile parlamentare anticipate de luna viitoare. De ce Guvernul nu se ține de promisiunea făcută anul trecut? Răspunsul este simplu: cei un milion de alegători nu ar vota Partidul Conservator, aflat la putere și care a organizat referendumul pentru Brexit. Alegerile anticipate, solicitate de Conservatori, se doresc a fi un test de popularitate pentru partid și pentru ieșirea din UE. Pe fondul unei ușoare destabilizări economice și a creșterii prețurilor în Marea BRitanie, populația se întreabă, însă, dacă ieșirea din UE a fost un gest inteligent. Conservatorii încearcă să convingă alegătorii că Brexitul a fost o alegere bună, motiv pentru care nu doresc să riște un milion de voturi împotriva lor. Și cu asta am spus aproape totul despre fetișizarea votului diasporei care se petrece la români. La noi, când este vorba să se pornească o discuție dacă alegătorii români care nu mai locuiesc de multă vreme în țară și care nu plătesc nici un fel de impozite în România ar trebui sau nu să aibă drept de vot, se pornește câte un scandal imens cum că se ia un drept constituțional. Ani de zile, în Marea Britanie nu a fost o problemă că diaspora nu poate vota, la fel cum la americani cetățenii din diaspora pot vota doar dacă-și plătesc impozite și în SUA, pe lâna cele plătite în țara în care locuiesc. De la această prevedere se exceptează personalul guvernamental trimis cu diferite misiuni în străinătate.

Votul, în sine, trebuie să fie o alegere conștientă pe care fiecare trebuie să o facă asumându-și consecințele. Întotdeauna m-am întrebat cum poate vota un român care a ales să trăiască în Italia sau Anglia fără să suporte consecințele alegerii sale. 0 SHARES Share Tweet

