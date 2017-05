Actualitate Tricoul Nadiei Comăneci, licitat la Gala FSC de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Între obiectele scoase la licitație în cadrul Galei Premiilor Comunității Băcăuane, eveniment organizat de FSC Bacău, se va afla un obiect de colecție, un obiect absolut special pentru iubitorii sportului românesc. E vorba despre tricoul oficial al Campionatului European de Gimnastică, cu autograful Nadiei Comăneci, ambasadorului acestei competiții. Tricoul a fost oferit cu sprijinul Petrom, partenerul oficial al campionatului desfășurat, în aprilie, la Cluj. Prețul de pornire va fi de 5.000 lei. Gala Premiilor Comunității Băcăuane va avea loc, pe 18 mai, la Centrul „Levisticum”. Evenimentul urmărește premierea celor mai implicați membri ai comunității și a celor mai bune proiecte ale anului 2016, dar are și un scop caritabil. Optând pentru pachete de sponsorizare între 250 de euro și 3.000 de euro, invitații vor putea veni în sprijinul a peste 900 de copii săraci și peste 600 de bătrâni bolnavi care au nevoie de serviciile sociale, medicale și educaționale ale FSC. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.