Actualitate Situația drumurilor și a alimentării cu electricitate de Comunicat de presa Conform informarii distribuitorului de energie electrica in judetul Bacau sunt 53 de localitati fara energie electrica (Bolatau, Sascut, Pancesti, Valea Seaca, Orbeni, Oprisesti, Racova, Schitu, Gutinas, Bogdana, Slobozia, Cabesti, Fitichesti, Podu Turcului, Tg. Trotus, Paralea, Popeni, Oprisesti, Rachitoasa, Colonesti, Buda, Blagesti, Slanic, Gaiceana, Hutu, Leontinesti, Margiresti, Ardeoani, Cerdac, Bijghir, Marasti, Viforeni, Filipeni, Tisa, Dealu Perjului, Letea Veche, Holt, Dospinesti, Pangaresti, Tuta, Sascut, Pralea, Cotofanesti, Caiuti, Cornatel, Urechesti, Ba;ca, Tamasoaia, Nicolae Balcescu, Sarata, Valea Seaca) si 4 partial alimentate(Buhusi, Tg. Ocna, Darmanesti, Moinesti). 7 linii electrice sunt total nealimentate si 12 partial nealimentate, 361posturi de transformare nealimetate – 24735 abonati afectati. Se actioneaza cu 3 echipe ale distribuitorului de energie electrica pt depistarea defectelor si control pe linii, se defriseaza vegetatie, se indreapta stalpi si se refac conductoare rupte. La această oră nu sunt drumuri blocate. Drumuri cu circulația îngreunată: – DJ 117 – Buda – Prohozești; – DJ 119 – DN 11 – Sarata; – DJ 241 – Spira – Izvorul Berheciului; – DJ 119 A – Urechești – Conțești; – DJ 252 – Găiceana – Soci; – DJ 241 A – Obârșia; – DJ 243 B – Stănișești – Vultureni; – DJ 206 A Dealu Morii – Podu Turcului; – DJ 252 Buhoci – Parincea (Răchitea); – DJ 156 H – Buihuși – Runc.

