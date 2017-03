Politica Senatorul Miron Smarandache solicită majorarea perioadei de studiu pentru învățământul tehnic de la trei la patru ani de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Senatorul PSD Bacău, Miron Smarandache, a adresat o interpelare parlamentară ministrului Educației Naționale, Pavel Năstase, pe tema viitorului învățământului liceal tehnic. Parlamentarul băcăuan a prezentat doleanța sindicatelor din educație, care susțin modificarea perioadei de studiu în învățământul tehnic și profesional, de la trei la patru ani. ‘Pentru elevii de liceu la filiera tehnologică, nu vor fi de ajuns trei ani pentru a dobândi competențele impuse de U.E. până la absolvirea clasei a XII-a și pentru a obține un certificat de competențe profesionale, nivel III. Soluția ar fi ca, cel puțin în această situație liceul să includă, obligatoriu, patru ani, deci bacalaureatul să fie susținut după absolvirea clasei a XIII-a’, a argumentat senatorul social democrat. În sprijinul acestei concluzii, petenții au avut mai multe argumente, între care concentrarea nejustificată a creditelor în trei ani în loc de patru, faptul că baza materială a liceelor este mai bună decât cea a școlilor generale, iar dobândirea și exersarea deprinderilor, abilităților și competențelor specifice în specialitate, nu se poate realiza în gimnaziu, deoarece instruirea practică din ateliere, specifică gimnaziului, a fost înlocuită cu educația tehnologică. Având în vedere considerațiile expuse, Miron Smarandache a solicitat răspuns la următoarele întrebări: ‘1. Care este punctul de vedere al Ministerului Educației Naționale referitor la această solicitare?; 2. Cum aveți în vedere îndeplinirea condițiilor pentru ca elevii din învățământul liceal tehnic și profesional să poată acumula creditele prevăzute de legislația UE?; 3. Care este situația actuală a învățământului tehnic și profesional, atât la nivel național, cât și în județul Bacău? Vă rog să specificați câte unități de învățământ de acest gen mai funcționează, în raport cu situația din anul 1989’. ‘Trebuie să ținem cont de faptul că psihologia vârstelor și psihologia școlară recunosc și recomandă cu cerințe diferite, copilăria și adolescența, două etape distincte de vârstă, iar linia de demarcație între ele este împlinirea vârstei de 14 — 15 ani. Dacă sesizăm, cu tot ceea ce implică în procesul educațional, diferențele de dezvoltare fizică și psihică ale elevilor, pe categorii de vârstă, nu vom amesteca adolescenții cu cei care încă nu s-au desprins de copilărie’, a conchis senatorul PSD. Biroul de Presă al Senatorului PSD Bacău Miron SMARANDACHE, 30 martie 2017 3 SHARES Share Tweet

